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France: décès d'Huguette Bouchardeau, icône féministe

Décès d'Huguette Bouchardeau, icône féministe

Première femme à diriger un parti politique en France, Huguette Bouchardeau est morte à l’âge de 90 ans. Elle laisse derrière elle une longue carrière militante et féministe.
22.05.2026, 07:0322.05.2026, 07:03

L'ancienne ministre Huguette Bouchardeau, militante féministe et candidate à l'élection présidentielle française de 1981, est morte lundi à l'âge de 90 ans, a annoncé jeudi le Parti socialiste.

«Femme politique, infatigable militante féministe et compagnonne de route du Parti socialiste, Huguette Bouchardeau s'est éteinte ce lundi 18 mai à l'âge de 90 ans», a indiqué le PS dans un communiqué.

D'origine modeste

Huguette Bouchardeau était née le 1er juin 1935 à Saint-Etienne (Loire) dans une famille modeste. Elle était devenue, en 1979 la première femme à diriger une organisation politique en France, le Parti socialiste unifié (PSU) – aujourd'hui dissous.

French former minister, publisher and writer Huguette Bouchardeau attends the programme &quot;Le fou du roi&quot; on France-Inter radio station at the Maison de la Radio, in Paris on January 26, 2001. ...
En 2001.Image: AFP

Elle s'était présentée sous cette étiquette à l'élection présidentielle de 1981, mais n'avait recueilli que 1,10% des suffrages, avant de soutenir François Mitterrand au second tour.

Elle était ensuite devenue secrétaire d'Etat puis ministre de l'Environnement en 1984 et députée du Doubs entre 1986 et 1993.

Activiste féministe

Grande militante des droits des femmes, elle a fondé l'un des premiers centres d'études féministes universitaires (le CLEF) et publié un livre dénonçant l'exclusion des femmes de la vie publique. Le PS a rendu hommage à son rôle de «fer de lance» de la lutte pour le droit à l'interruption volontaire de grossesse (IVG).

L'ancien premier ministre Bernard Cazeneuve a rendu hommage sur X à une «intellectuelle et une militante infatigable qui aura marqué l'histoire de la gauche et de la République par son courage et son universalisme». (jah/ats)

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