Le président serbe Aleksandar Vucic. Keystone

Le président serbe dissout le Parlement

Des élections anticipées auront lieu en Serbie fin octobre. Le président Aleksandar Vucic a dissout ce mercredi le Parlement, donnant suite à l'une des demandes du mouvement de manifestations qui secoue le pays depuis deux ans.

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Le président serbe Aleksandar Vucic a dissout mercredi le Parlement en vue d'élections anticipées annoncées pour le 25 octobre. Il s'agissait d'une demande de longue date du mouvement de manifestations antigouvernementales éclatées depuis le scandale de l'effondrement meurtrier de la gare de Novi Sad, en 2024.

«Je convoque des législatives pour le 25 octobre», a déclaré le dirigeant nationaliste, dont plusieurs ministres ont assisté, malgré la réprobation internationale, aux obsèques lundi du criminel de guerre Ratko Mladic, toujours populaire auprès d'une partie de l'opinion.

Quand auront lieu les élections?

Les prochaines législatives ne devaient normalement se tenir qu'en décembre 2027.



La Serbie est agitée depuis novembre 2024 par un vaste mouvement de protestation né de l'effondrement meurtrier d'un auvent dans la gare de Novi Sad, dans le nord du pays.

Cet accident, qui a fait seize morts, a provoqué la colère de centaines de milliers de citoyens, emmenés par un mouvement étudiant, qui y voyaient le résultat de la corruption qui gangrène, selon eux, ce pays qui négocie son adhésion à l'Union européenne. Les appels initiaux en faveur d'une enquête transparente sur cette tragédie se sont transformés en revendication pour l'organisation d'élections anticipées. Vucic promettait régulièrement la tenue de ce scrutin, en donnant des dates approximatives.

Le mouvement de protestation semble s'être essoufflé au fil du temps, mais les étudiants ont annoncé qu'ils présenteraient leur propre liste au scrutin. «Nous avons connu d'importantes turbulences sur la scène politique intérieure au cours de l'année et demie écoulée», a déclaré le président Vucic qui a ajouté:

«Nous avons besoin de résultats électoraux qui reflètent clairement la volonté du peuple»

Vucic en campagne

Aleksandar Vucic, 56 ans, est au pouvoir comme premier ministre ou président depuis plus d'une décennie. Elu chef de l'Etat en 2017, puis réélu en 2022, pour un mandat de cinq ans, il a récemment déclaré qu'il allait démissionner aussitôt après avoir convoqué les législatives, pour se lancer dans la campagne, laissant entrevoir son ambition de revenir au poste de premier ministre.

Vucic parcourt la Serbie ces derniers jours, en sa qualité de président du pays, pour rencontrer des citoyens et parler des projets économiques et de leurs besoins, ce que l'opposition dénonce comme «campagne électorale» avant son début officiel. Le gouvernement a, par ailleurs, annoncé une enveloppe de 980 millions d'euros qui seront distribués au cours des prochaines semaines à plusieurs catégories de citoyens, pour répondre à la «crise énergétique» et à la «hausse des prix». Vucic avait annoncé que les premiers bénéficiaires seraient à partir du 14 septembre les retraités, les vétérans de guerre et certaines catégories sociales. (jah/asi/ats)