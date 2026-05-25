RFI lance un service en arménien pour contrer la désinformation

Radio France Internationale inaugure lundi une offre 100% numérique en langue arménienne sur les réseaux sociaux.

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Destiné principalement aux jeunes avant les législatives de juin, ce nouveau service veut lutter contre les campagnes de désinformation visant l’Arménie. Keystone

Radio France Internationale (RFI) lance lundi un nouveau service sur les réseaux sociaux en langue arménienne, à destination des jeunes. Le but est de lutter contre la désinformation avant les législatives de juin.

Cette «nouvelle offre d'information de RFI en arménien, 100% numérique et diffusée sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook)», sera «axée sur la vidéo et des formats ludiques, interactifs et pédagogiques», a annoncé France Médias Monde, qui chapeaute l'audiovisuel public extérieur français.

Au menu notamment, «des contenus qui couvrent à la fois le quotidien des jeunes Arméniens, l'actualité arménienne, ainsi que les grands enjeux régionaux, européens et internationaux», souligne France Médias Monde, dont fait aussi partie France 24.

La rédaction de RFI en arménien est basée au siège du groupe, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Elle est composée de huit personnes arménophones «recrutées dans le cadre du projet» et s'appuie aussi «sur un réseau de plusieurs correspondants en Arménie», précise le groupe.

«RFI en arménien vise à lutter contre les campagnes de désinformation auxquelles est confrontée l'Arménie, ex-République soviétique, dont le regard est aussi tourné vers l'Union européenne, laquelle a soutenu le projet.»

Projet de «Bouclier pour l'information»

L'initiative s'inscrit dans le projet de «Bouclier pour l'information» mené par France Médias Monde et la radio internationale allemande Deutsche Welle, qui a déjà mené à un renforcement de l'information en roumain à destination de la Moldavie, via la filiale RFI Romania.

Sur le site de France Médias Monde, ce projet de «bouclier» se définit comme «une information plurilingue, libre, indépendante, équilibrée et issue du terrain en Europe centrale et orientale, ainsi que dans le reste du monde, afin de lutter contre les manipulations et la désinformation en provenance de Russie».

L'Union européenne et l'Arménie avaient tenu début mai leur premier sommet, illustrant la volonté des Européens d'aider ce pays du Caucase à s'éloigner prudemment de la Russie, son allié historique.

L'arménien est la 17e langue de diffusion de RFI, en plus du français. (dal/ats/afp)