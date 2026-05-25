beau temps20°
DE | FR
burger
International
Politique

RFI lance un service en arménien pour contrer la désinformation

RFI lance un service en arménien pour contrer la désinformation

Radio France Internationale inaugure lundi une offre 100% numérique en langue arménienne sur les réseaux sociaux.
25.05.2026, 09:5625.05.2026, 09:56
epa12893264 France&#039;s President Emmanuel Macron (R) listens to French raper Virus, next to French Culture Minister Catherine Pegard (2L) and French radio host Aline Afanoukoe (L) upon his arrival ...
Destiné principalement aux jeunes avant les législatives de juin, ce nouveau service veut lutter contre les campagnes de désinformation visant l’Arménie.Keystone

Radio France Internationale (RFI) lance lundi un nouveau service sur les réseaux sociaux en langue arménienne, à destination des jeunes. Le but est de lutter contre la désinformation avant les législatives de juin.

Cette «nouvelle offre d'information de RFI en arménien, 100% numérique et diffusée sur les réseaux sociaux (Instagram, TikTok, Facebook)», sera «axée sur la vidéo et des formats ludiques, interactifs et pédagogiques», a annoncé France Médias Monde, qui chapeaute l'audiovisuel public extérieur français.

Au menu notamment, «des contenus qui couvrent à la fois le quotidien des jeunes Arméniens, l'actualité arménienne, ainsi que les grands enjeux régionaux, européens et internationaux», souligne France Médias Monde, dont fait aussi partie France 24.

La rédaction de RFI en arménien est basée au siège du groupe, à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Elle est composée de huit personnes arménophones «recrutées dans le cadre du projet» et s'appuie aussi «sur un réseau de plusieurs correspondants en Arménie», précise le groupe.

«RFI en arménien vise à lutter contre les campagnes de désinformation auxquelles est confrontée l'Arménie, ex-République soviétique, dont le regard est aussi tourné vers l'Union européenne, laquelle a soutenu le projet.»

Projet de «Bouclier pour l'information»

L'initiative s'inscrit dans le projet de «Bouclier pour l'information» mené par France Médias Monde et la radio internationale allemande Deutsche Welle, qui a déjà mené à un renforcement de l'information en roumain à destination de la Moldavie, via la filiale RFI Romania.

Sur le site de France Médias Monde, ce projet de «bouclier» se définit comme «une information plurilingue, libre, indépendante, équilibrée et issue du terrain en Europe centrale et orientale, ainsi que dans le reste du monde, afin de lutter contre les manipulations et la désinformation en provenance de Russie».

L'Union européenne et l'Arménie avaient tenu début mai leur premier sommet, illustrant la volonté des Européens d'aider ce pays du Caucase à s'éloigner prudemment de la Russie, son allié historique.

L'arménien est la 17e langue de diffusion de RFI, en plus du français. (dal/ats/afp)

Plus d'articles sur la France
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
On sait qui attaque à l'arme lourde les prisons françaises
de Murielle KASPRZAK
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
4
«L'électorat de Bardella est le même que celui de l'UDC»
de Alexandre Cudré
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
2
Le prochain président français sera élu grâce à Trump
de Fred Valet
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
Terreur en France: «On a retrouvé des balles dans la salle de bains»
de Antoine Menusier
Thèmes
La tournée promo de Timothée Chalamet en France fait sensation
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Taïwan et la Chine s’affrontent verbalement en mer
Un navire des garde-côtes taïwanais et un bâtiment chinois sont restés engagés pendant près de deux jours dans une confrontation près des îles Pratas, revendiquées par Pékin mais contrôlées par Taipei.
Les garde-côtes taïwanais ont déclaré dimanche que l'un de leurs navires avait été engagé pendant deux jours dans un «face-à-face» avec un bâtiment des garde-côtes chinois près de Pratas des îles disputées dans la partie nord de la mer de Chine méridionale.
L’article