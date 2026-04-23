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Macron ne fera plus de politique après sa présidence

epa12909323 France&#039;s President Emmanuel Macron delivers statements after a meeting with his Cypriot counterpart at the Presidential Palace in Nicosia, Cyprus, 23 April 2026, on the sidelines of a ...
Le président français sait ce qu’il ne va pas faire après sa présidence.Image: EPA AFP POOL

Macron arrête sa carrière politique

Le président Emmanuel Macron a assuré, jeudi, qu'il ne ferait «plus de politique» lorsqu'il quittera l'Elysée en 2027, après dix ans à la tête de la France.
23.04.2026, 19:5423.04.2026, 19:59

«J'ai pas fait de politique avant et j'en ferai pas après», a-t-il lancé lors d'un échange avec des élèves à l'école franco-chypriote de Nicosie, la capitale de Chypre où il effectuait une visite officielle avant un sommet européen informel. Il a aussi concédé que le «plus dur» dans la dernière ligne droite de son double quinquennat, c'était de défendre son bilan tout en ayant «l'énergie» de «reprendre» ce qui n'a pas été «bien réussi».

«Ce qui est le plus dur après neuf ans, c'est qu'il faut garder ce que t'as bien fait et essayer d'aller plus loin mais il faut parfois reprendre des choses que t'as mal faites»
Emmanuel Macron

Emmanuel Macron répondait à la question d'un élève qui lui demandait quand il avait «voulu être président» et si cela «l'intéressait encore de progresser pour la France».

«J'ai toujours aimé mon pays et je me suis toujours intéressé à la vie de mon pays mais ça, cela ne fait pas de toi un président", a commenté le chef de l'Etat."J'avais envie que mes idées puissent se réaliser (...). Je me suis dit +on peut changer les choses plus fort plus vite+ et donc j'ai lancé un mouvement politique et puis je suis allé à la présidence.»
Emmanuel Macron

«Mais c'était, c'est toujours pour faire des choses que je crois pas simplement utiles. C'est me battre pour que mon pays et notre Europe avancent et puis défendre des valeurs auxquelles je crois donc c'est une affaire de passion», a encore expliqué le président français.

Les mandats d'Emmanuel Macron ont été marqués par la crise du mouvement des Gilets jaunes, déclenché fin 2018 et lié à des revendications sur le pouvoir d'achat; à des mesures de soutien massives face à la pandémie pour préserver l'économie et l'emploi; et à l'adoption de la réforme des retraites, qui a relevé l’âge légal en France à 64 ans et a suscité une forte contestation sociale.

La dissolution de l'Assemblée nationale par M. Macron en 2024 a ouvert une période de forte instabilité politique. Depuis, l'Assemblée est sans majorité, divisée en trois blocs, le camp présidentiel allié à la droite, les partis de gauche et écologiste, et l'extrême droite. (afp)

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