En Serbie, certains mouvements ont rassemblé jusqu'à 300 000 personnes ces deux dernières années. Keystone

Une foule de manifestants réclame des élections à Belgrade

Samedi, ils étaient plus de 34 000 à réclamer des changements politiques en Serbie.

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Des dizaines de milliers de manifestants sont rassemblés samedi à Belgrade aux cris de «Les étudiants gagnent» pour demander des élections, espérant offrir un nouvel élan au mouvement anti-corruption né de l'effondrement mortel de la gare de Novi Sad il y a 18 mois.

Depuis le 1er novembre 2024, les manifestations n'ont jamais vraiment cessé en Serbie, avec des pics – 300 000 personnes le 15 mars 2025 – et des reflux. Les étudiants qui ont rapidement pris la tête du mouvement espèrent que la manifestation de samedi, qui s'annonce déjà massive, relancera le mouvement, et poussera le président Aleksandar Vucic (SNS, droite nationaliste) à convoquer des élections anticipées.

Aleksandar Vucic, au pouvoir comme premier ministre ou président depuis plus de 12 ans, a affirmé jeudi soir que des élections pourraient être organisées à l'automne.

Sous le slogan «les étudiants gagnent», qui a fleuri sur tous les murs de la capitale serbe ces derniers jours, les étudiants ont appelé à se rassembler de 18h00 à 20h00 sur la place Slavija, dans le centre-ville, lieu des plus grandes manifestations de ces 18 derniers mois.

Une heure après le début du rassemblement, des dizaines de milliers de personnes y étaient rassemblées, au milieu des drapeaux, ont constaté les journalistes de l'AFP sur place et grâce à des images aériennes.

Les autorités ont estimé la foule à 34 000 personnes à Belgrade. Keystone

«Nous estimons qu'environ 34 300 citoyens sont présents à ce rassemblement», a déclaré en conférence de presse le directeur de la police, Dragan Vasiljevic.

Aucun décompte indépendant n'était disponible en fin d'après-midi – Arhiv javnih skupova, un groupe indépendant spécialisé depuis plusieurs années dans le comptage de manifestations, a annoncé dès le début de la manifestation sur X qu'il ne fournirait pas d'estimation avant dimanche, estimant toutefois que «les images indiquent que le rassemblement à Slavija sera l'un des plus importants».

Au milieu de la foule, Vuk Vucin, 22 ans, étudiant en philologie, explique:

«Le propos de la manifestation d'aujourd'hui consiste simplement à nous compter»

Il dit:

«Nous n'avons pas connu un rassemblement aussi important depuis très longtemps. Cela se déroulera dans le calme et avec dignité.»

Andjela, 24 ans, étudiante en architecture, pense aussi:

«Le but de la manifestation aujourd'hui est de nous rassembler tous ensemble, à nouveau, et de montrer à tout le monde que nous sommes encore là, que nous nous battons, que nous travaillons, et que nous n'arrêterons pas.»

Zoran Savic, un retraité, estime lui que les manifestants présents envoient «un message clair»:

«le changement doit venir, la Serbie doit devenir un pays démocratique, un état de droit pour tous, et la Serbie doit faire partie de la communauté européenne démocratique.»

Très largement pacifiques, les manifestations ont été marquées ces derniers mois par des heurts et au moins plusieurs dizaines de manifestants ont affirmé avoir été attaqués par des hommes proches du pouvoir.

La manifestation s'est déroulée sans incident majeur. Keystone

Vendredi, le Conseil de l'Europe – dont la Serbie, 6,6 millions d'habitants, est membre – a dit sa préoccupation face à la «réponse violente» des autorités lors des manifestations, évoquant «de multiples informations [qui] font état d'un usage excessif de la force par la police, d'arrestations de manifestants pacifiques et de traitements dégradants en garde à vue».

Pour protéger la foule, des dizaines d'étudiants vêtus de veste jaunes fluo et des groupes de motards sont organisés – comme depuis le début du mouvement. Vers 19h00, le chef de la police indiquait qu'«aucun incident majeur ne s'est produit jusqu'à présent».

Pour Ivan Milosavljevic, venu de l'est de la Serbie, la foule démontre que «les gens n'ont pas abandonné, n'ont pas perdu leur force. La force de cette manifestation, c'est le nombre». «Nous allons continuer jusqu'à ce que ce régime tombe», assure-t-il. (ats/afp)