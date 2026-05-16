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Lettonie: nouveau gouvernement formé par un membre de l'opposition

Le nouveau gouvernement letton sera formé par l'opposition

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Le président letton Edgars Rinkevics a dû nommer un membre de l'opposition comme responsable de la création d'un nouveau gouvernement.Image: EPA
Andris Kulbergs, membre de l'opposition conservatrice, a été désigné par le président pour former le nouveau gouvernement de la Lettonie, sur fond d'inquiétudes autour de carences militaires.
16.05.2026, 21:0516.05.2026, 21:05

Le président letton a confié samedi à Andris Kulbergs, membre de l'opposition conservatrice, la tâche de former un gouvernement jusqu'aux élections législatives d'octobre. La crise due à l'intrusion de drones ukrainiens a fait chuter jeudi la coalition centriste.

Conformément à la Constitution lettonne «j'invite M. Kulbergs à assumer la tâche de former un nouveau cabinet des ministres», a déclaré Edgars Rinkevics après avoir rencontré les représentants de tous les partis représentés dans le parlement de ce pays balte.

Créer une coalition élargie

Andris Kulbergs (46 ans) qui n'appartient formellement à aucun parti mais qui a été élu sous l'étiquette de la Liste Unie conservative, a aussitôt déclaré avoir «la sécurité» de la Lettonie, pays de l'Union européenne et de l'Otan, comme priorité de sa politique.

Ancien homme d'affaire et expert du secteur automobile, considéré par la presse lettonne comme «un homme pragmatique», Andris Kulbergs a exprimé devant les journalistes son souhait de parvenir à créer «une coalition élargie», affirmant que les six partis représentés au Parlement s'étaient déclarés ouverts aux discussions sur le nouveau gouvernement. Il a précisé:

«Le président m'a accordé dix jours»

Des carences militaires comme déclencheur

La Première ministre lettone Evika Silina avait annoncé sa démission jeudi, privée du soutien d'un parti pivot de sa coalition après avoir contraint au départ son ministre de la Défense, tenu responsable de l'incapacité de l'Etat balte, voisin de la Russie et du Bélarus, à empêcher la récente intrusion de drones ukrainiens.

Deux drones ukrainiens qui ont traversé la frontière russe le 7 mai pour s'écraser en Lettonie, probablement après que leur système de guidage a été brouillé par la défense aérienne russe. L'un d'entre eux a touché un site de stockage pétrolier à Rezekne, dans l'est du pays. Un incendie s'est déclaré, rapidement circonscrit par les pompiers. Un autre drone ukrainien s'était écrasé en Lettonie le 25 mars.

Ces incidents n'ont fait ni victimes ni dégâts matériels significatifs, mais ils ont mis au jour les carences de la défense aérienne du pays, impuissante à neutraliser un drone errant dans son espace avant sa chute sur son territoire, et créé une crise politique en Lettonie. (btr/ats)

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