Le président russe Vladimir Poutine reçoit le premier ministre arménien Nikol Pachinian au Kremlin. Image: watson avec agences

Ce petit voisin de la Russie est dans le viseur de Poutine

Dans un mois, l'Arménie élira un nouveau parlement. De nouvelles enquêtes révèlent que Poutine tente d'influencer le résultat des élections.

Tobias Schibilla / t-online

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Ces dernières années, la petite Arménie s'est progressivement rapprochée de l'Occident. Ainsi, le sommet de la Communauté politique européenne s'est tenu pour la première fois la semaine dernière dans la capitale, Erevan. La république du Caucase s'éloigne ainsi de plus en plus de la Russie, qui était autrefois sa puissante protectrice.

Cette situation risque de déplaire au chef du Kremlin, Vladimir Poutine, et pourrait conduire Moscou à tenter une ingérence dans la politique intérieure arménienne. C'est ce qu'indique un document jusqu'ici secret, dont fait état le magazine suédois Blankspot. Intitulé «Programme de travail anti-Pashinyan pour 2026», ce document décrit des mesures visant à réduire le soutien dont bénéficie le gouvernement du premier ministre Nikol Pashinyan.

La Russie prévoit ainsi d’étendre la diffusion de contenus pro-russes sur certains réseaux sociaux, dont Facebook, TikTok, Instagram et YouTube. La portée de ces contenus devrait passer d’environ un million à près de trois millions de vues par jour.

L'Arménie appelle l'UE à l'aide

En outre, selon ce document, il est prévu d’augmenter considérablement le nombre d’influenceurs hostiles au gouvernement sur Internet. Moscou entendrait ainsi soutenir la présence en ligne de certains candidats de l’opposition. Le document mentionne également des campagnes «sous faux pavillon» sur les réseaux sociaux ainsi que des actions coordonnées de commentaires contre des membres du parti au pouvoir, Contrat civil.

Le gouvernement arménien avait déjà sollicité, fin 2025, le soutien de l’Union européenne contre une éventuelle ingérence russe. Selon Blankspot, la haute représentante de l’UE pour les affaires étrangères, Kaja Kallas, a déclaré que des réseaux qui étaient auparavant actifs en Moldavie opéraient désormais également en Arménie.

L'ombre des services secrets russes

En avril, le groupe Facebook Meta a annoncé avoir supprimé environ 70 faux comptes et pages en Arménie. De plus, des experts en cybersécurité ont récemment signalé de possibles tentatives de phishing (hameçonnage) provenant de Russie.

Le défilé du «Jour de la Victoire» dans la capitale arménienne, Erevan. Image: imago / alexander patrin

L'expert en sécurité suédois Patrik Oksanen a déclaré au magazine que ce document correspondait aux schémas connus des opérations d'influence russes. L'objectif serait moins le recours à propagande classique qu'une manœuvre visant à instaurer un climat de méfiance, polariser le débat et provoquer un sentiment de résignation politique.

Blankspot écrit que ce document explosif fait partie de données qui aurait été récupérées lors d’une cyberattaque visant un proche des services secrets russes. Cet homme aurait participé à des manifestations politiques en Arménie et se serait publiquement opposé, à plusieurs reprises, à un rapprochement du pays avec l’Occident.

Le premier ministre sous pression

Lors des élections de juin, le parti de Pashinyan, Contrat civil, affrontera notamment le nouveau parti Arménie forte de l’entrepreneur russo-arménien Samvel Karapetyan. Selon les derniers sondages, le parti au pouvoir serait toujours en tête.

Pashinyan est toutefois sous pression sur le plan de la politique intérieure. Suite à l'offensive de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh en 2023, plus de 100 000 Arméniens ont dû fuir la région. Le gouvernement se voit reprocher par ses détracteur de n'avoir que partiellement mis en œuvre les réformes annoncées depuis le changement de pouvoir en 2018.



Le 7 mai, Pashinyan a annoncé qu’il ne souhaitait pas participer aux commémorations du 9-mai à Moscou, date du Jour de la victoire russe. (trad.: mrs)