Bill Gates reconnaît avoir eu deux amantes russes et explique ce cliché

Lors d’une réunion interne, Bill Gates a reconnu deux liaisons avec des Russes et présenté ses excuses pour ses liens avec Jeffrey Epstein.

Bill Gates a choisi de prendre les devants. Lors d’une réunion interne organisée mardi à la Fondation Gates, il a demandé pardon à ses collaborateurs et est revenu sans détour sur ses liens avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Il a également reconnu avoir eu, durant son mariage avec Melinda French Gates, deux liaisons avec des femmes russes, rapporte le Wall Street Journal.

Le cofondateur de Microsoft a admis avoir commis «une énorme erreur» en fréquentant Epstein et en invitant des cadres de la Fondation à certaines rencontres. «Je m’excuse auprès des personnes qui ont été entraînées dans cette situation à cause de mon erreur», a-t-il déclaré. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait participé à aucun crime:



«Je n’ai rien fait d’illégal. Je n’ai rien vu d’illégal»

Ces révélations, ainsi que les nouveaux e-mails issus des dossiers du ministère américain de la Justice, ont, selon lui, jeté une ombre sur la réputation de la Fondation Gates. «C’est totalement à l’opposé des valeurs et des objectifs de la Fondation», a-t-il reconnu, soulignant que le travail philanthropique repose fortement sur la confiance et la crédibilité.

Des photos avec des assistantes

Parmi les documents récemment rendus publics figurent des photos montrant Bill Gates aux côtés de femmes dont les visages ont été floutés. Selon ce qu’il a expliqué lors de la réunion interne, ces clichés auraient été pris à la demande de Jeffrey Epstein, à l’issue de leurs rencontres. Gates indique qu’Epstein lui aurait demandé de poser pour des photos avec des femmes présentées comme ses assistantes.

Photo tirée des dossiers Epstein: Bill Gates aux côtés d’une jeune femme. Image: keystone

Il précise toutefois que ces images ont été prises dans ce cadre précis, après des réunions, et qu’elles ne correspondent pas à des moments passés avec des victimes.

«Pour être clair, je n’ai jamais passé de temps avec des victimes ou avec les femmes de son entourage» Bill Gates

Parmi les e-mails révélés figurent aussi deux messages qu’Epstein s’est envoyés à lui-même en juillet 2013, rédigés sous la forme d’un projet de lettre de démission attribuée à Boris Nikolic, alors conseiller scientifique de Gates. L’un des courriels évoquait un «conflit conjugal» et des «liaisons illégales».

Des liaisons confirmées avec des Russes

Lors de cette réunion interne, Bill Gates a confirmé deux relations extraconjugales:

L’une avec une joueuse de bridge russe, rencontrée lors de tournois.

L’autre avec une physicienne nucléaire russe connue dans un cadre professionnel.

Boris Nikolic, proche à la fois de Gates et d’Epstein, aurait été informé de ces liaisons et en aurait parlé à Epstein.

Selon le Wall Street Journal, Epstein aurait ensuite utilisé la connaissance de la liaison avec la joueuse de bridge pour exercer des pressions. Gates aurait rencontré cette femme vers 2010, alors qu’elle était âgée d’une vingtaine d’années. Epstein l’a rencontrée en 2013 et aurait financé sa formation dans une école de programmation. En 2017, il a écrit à Gates pour lui demander le remboursement des frais engagés.



Dans un e-mail daté du 4 juillet 2013 adressé à Boris Nikolic, Epstein écrivait: «Bill risque de passer de l’homme le plus riche au plus grand hypocrite, Melinda de devenir la risée, et les dons pourraient être perdus.» Il citait les deux femmes concernées et affirmait que leur identité pourrait «être révélée du jour au lendemain».

Bill Gates a enfin précisé que 2014 avait été la dernière année durant laquelle il avait rencontré Epstein. «Par la suite, il a continué à m’envoyer des e-mails, mais je n’y ai pas répondu», a assuré l’entrepreneur. (fak / (adapt. jah)