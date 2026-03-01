Des surfeurs à la plage de El Tunco, au Salvador. Image: AP

Le Salvador va mieux grâce au «dictateur le plus cool du monde»

Longtemps miné par la criminalité, le Salvador connaît un essor touristique depuis l’instauration de l’état d’urgence par le président, qui a permis l’arrestation de dizaines de milliers de membres présumés de gangs.

team afp / salvador

Le Salvador, autrefois pays d'Amérique latine rongé par la criminalité, connaît un essor touristique sans précédent depuis l'instauration d'un état d'urgence qui a mis derrière les barreaux des dizaines de milliers de membres présumés de gangs.

Sur la plage d'El Tunco, au bord du Pacifique, de nombreux touristes étrangers profitant des vagues et de couchers de soleil de carte postale, couvrent d'éloges le président Nayib Bukele pour son offensive armée contre les gangs permettant des arrestations sans mandat judiciaire, tout en admettant que de nombreux innocents ont pu en être victimes.

Le Costaricain Juan Gabriel Lopez est venu avec son épouse à El Tunco, paradis des surfeurs, attiré par sa beauté naturelle, mais aussi par la sécurité largement mise en avant par le président Bukele.

Sur ses réseaux sociaux à l'adresse de potentiels visiteurs, le chef de l'Etat recommande:

«Si vous voulez vérifier la sécurité du Salvador, allez dans l'endroit le plus moche, le plus sombre, asseyez-vous sur une pierre et attendez l'aube» Nayib Bukele

Le pays est «en train de changer», affirme-t-il, mettant en avant l'étape au Salvador de la tournée de la star colombienne Shakira.

«Un changement radical», acquiesce Juan Gabriel Lopez, ingénieur de 44 ans. Il dit qu'il aimerait voir son pays, où la criminalité est en augmentation en raison de la hausse du narcotrafic, «franchir cette étape».

«Au Salvador aussi, les femmes pleurent »

Mais des ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch dénoncent le coût de la guerre contre les gangs: dans le cadre de l'état d'urgence, quelque 90 000 personnes ont été arrêtées et emprisonnées. Environ 8000 innocents ont ensuite été libérés, reconnaît le gouvernement.

Dans une lettre ouverte, Movir, un collectif de familles de détenus, a exprimé à Shakira sa crainte que sa tournée «Las mujeres ya no lloran» (réd: «Les femmes ne pleurent plus») permette au président Nayib Bukele de «couvrir l'injustice et ses actes condamnables». Movir dénonce:

«Au Salvador aussi, les femmes pleurent, les mères et les proches des victimes innocentes qui subissent prison, torture et mort, expulsions forcées, persécutions et procès truqués» Movir

Mais Nayib Bukele, 44 ans, au pouvoir depuis 2019, jouit d'une popularité sans égal, soutenu par neuf Salvadoriens sur dix selon les sondages. Juan Gabriel Lopez le soutient également:

«Comme dans tout processus de changement, des bons paient pour les méchants» Juan Gabriel Lopez

Sur les étals sont vendus des tee-shirts à l'effigie de Nayib Bukele arborant des lunettes de soleil, lui qui s'autoproclame avec provocation «le dictateur le plus cool du monde».

En visite avec ses parents à El Tunco, Camille Schyns, un Néerlandais installé au Guatemala, dit savoir qu'il y a «pas mal de violations des droits humains» et que «l'on arrête des gens» sans respect de procédure. Il témoigne:

«En même temps, ce que me disent les gens que je connais, les Salvadoriens, c'est qu'ils se réjouissent du retour de la sécurité» Camille Schyns

Plus de 4 millions de visiteurs en 2025

Avec ses plages, ses volcans et ses vestiges archéologiques, le Salvador a accueilli l'an dernier 4,1 millions de visiteurs, soit 60% de plus qu'en 2019. Le tourisme a rapporté 3,6 milliards de dollars de recettes en 2025, soit près de 10% du PIB du petit pays de six millions d'habitants.

«Le Salvador figure désormais sur la carte comme lieu d'événementiel», a récemment déclaré à la presse la ministre du Tourisme, Morena Valdez, s'enorgueillissant de l'accueil en 2023 du concours de beauté Miss Univers.

Shakira a, elle, donné cinq concerts qui ont attiré plus de 144 000 spectateurs, dont près de la moitié étrangers.Parmi eux des dizaines de milliers de Guatémaltèques et de Honduriens, venus de pays voisins qui subissent la terreur des gangs. «On aimerait avoir au Guatemala la tranquillité qui règne ici», a déclaré Glendy Pineda, 45 ans, au soir de l'un des concerts. (tib/afp)