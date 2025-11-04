Les images de cette pratique sexuelle seront interdites au Royaume-Uni

Les sites pornographiques britanniques devront bloquer les images violentes. Image: watson/agences

Le gouvernement britannique adopte une loi interdisant la diffusion d'images d'étranglement ou d'étouffement sur les sites pornographiques, afin de protéger les femmes et les jeunes filles.

Plus de «International»

Les images d'étranglement ou d'étouffement sur les sites pornographiques vont devenir illégales au Royaume-Uni afin de protéger les jeunes filles et les femmes contre ces violences, a annoncé mardi le gouvernement britannique.

Selon un rapport indépendant, publié en février et cité par le gouvernement, la pornographie a contribué à établir l'étranglement comme une «norme sexuelle», en particulier chez les jeunes. Ce rapport a souligné que ces images abondaient sur internet.

Qu'est-ce qui sera interdit?

Détenir ou publier des images pornographiques d'étranglement ou d'étouffement va désormais être interdit, en vertu de dispositions légales actuellement examinées au Parlement. Les sites seront tenus de «mettre fin à leur prolifération». De plus, les victimes auront davantage de temps pour signaler les faits à la justice, le délai passant de 6 mois à 3 ans.

Alex Davie-Jones, secrétaire d'Etat à la lutte contre les violences faites aux femmes, a déclaré:

«La misogynie en ligne a des conséquences dévastatrices dans la vie réelle pour nous tous»

Les personnes qui publient ou promeuvent l'étranglement ou l'étouffement sur les sites pornographiques «contribuent à une culture de la violence qui n'a pas de place dans notre société», a estimé la ministre de la Technologie Liz Kendall, qui ajoute:

«Nous demandons des comptes aux sites et veillons à ce qu'ils bloquent ces contenus avant qu'ils ne puissent se propager»

Ils pourraient notamment utiliser des systèmes automatisés pour détecter et masquer les images de manière préventive ou encore adopter des politiques plus strictes afin d'empêcher la diffusion de contenus violents, selon le gouvernement.

A qui ces vidéo posent problème?

L'Institut pour la lutte contre l'étranglement, une organisation financée par le gouvernement, souligne «les risques graves que représentent les contenus en ligne non réglementés, en particulier pour les enfants et les jeunes».

Ces images peuvent envoyer «des messages confus et néfastes aux jeunes sur ce qui est normal ou acceptable dans les relations intimes», a déclaré le président de cet institut, Bernie Ryan.

Depuis fin juillet, les sites et plateformes diffusant des contenus pornographiques au Royaume-Uni doivent vérifier l'âge de leurs utilisateurs, afin de protéger les mineurs.

Selon une étude du régulateur des médias l'Ofcom, 8% des enfants âgés de 8 à 14 ans – près d'un demi-million – ont été exposés à du contenu pornographique en ligne au cours du seul mois de juin au Royaume-Uni. (jah/ats)