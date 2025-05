L’UE attaque les géants du X pour protéger les enfants sur Internet. Image: Shutterstock

L'Europe va bouleverser l’accès aux sites pour adultes

Pour protéger les enfants, l’Union européenne va restreindre l’accès aux sites pornographiques aux internautes pouvant prouver leur majorité. Et voici comment.

Remo Hess, Bruxelles / ch media

Les plus grandes plateformes pornographiques attirent chaque mois, rien que dans l'Union européenne, bien plus de 100 millions d'utilisateurs récurrents. Parmi eux, de nombreux mineurs. En effet, il n'existe pas de contrôle de l'âge qui soit efficace: d'un simple clic, n'importe quel enfant peut littéralement avoir accès à des vidéos pornographiques.



La Commission européenne veut que ça change. Mardi, elle a ouvert une enquête formelle contre les plus grands sites pornographiques — Pornhub, XVideos, XNXX et Stripchat. Elle leur reproche de négliger la protection des mineurs et de ne pas les protéger suffisamment contre les contenus nuisibles. Le mécanisme courant, où chaque utilisateur déclare lui-même être majeur, est jugé inefficace.



L'enquête s'appuie sur la loi sur les services numériques (DSA), l'un des projets phares de la Commission européenne sous la présidence d'Ursula von der Leyen. En cas d'infraction, des amendes pouvant atteindre jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial sont prévues. Les entreprises concernées sont basées soit dans l'UE, soit au Canada.

Un problème d'identité

Comme la loi européenne ne s'applique qu'aux plus grandes plateformes en ligne comptant plus de 45 millions d'utilisateurs mensuels, les Etats membres de l'UE interviennent parallèlement. Ils doivent s'attaquer aux fournisseurs de contenus pornographiques plus petits au niveau national. L'objectif est de garantir que les contenus pour adultes ne soient accessibles qu'aux personnes majeures.

Mais comment pourrait fonctionner un contrôle d'âge sur Internet? Il est clair que très peu d'utilisateurs souhaitent transmettre leurs données personnelles ou leur carte d'identité à un site de contenu pornographique.

La solution de l'UE

L'UE estime avoir trouvé une solution à ce problème. Dès cet été, une application devrait permettre aux utilisateurs de prouver leur majorité en ligne sans transmettre d'autres données personnelles. Cette application, développée par la Commission européenne, sera mise à disposition des sites pornographiques et ne communiquerait que la confirmation de l'âge de l'utilisateur. Elle servira de solution temporaire en attendant l'arrivée du «portefeuille numérique» prévue pour fin 2026. Ce dispositif permettra aux citoyens de s'identifier de manière sécurisée sur Internet. Les Etats membres de l'UE travaillent actuellement à sa mise en œuvre.

L'objectif est d'améliorer la sécurité sur Internet. Dans ce portefeuille numérique, il sera possible de stocker des documents officiels tels que le permis de conduire ou le passeport, mais aussi des certificats professionnels ou des cartes bancaires. Ce portefeuille pourra également être utilisé pour interagir avec les autorités et signer des documents. Il doit constituer une alternative fiable aux services de connexion privés comme ceux d'Apple ou de Google.

La base juridique est le règlement sur l'identité numérique européenne. La Commission européenne a souligné que le portefeuille numérique doit répondre aux normes les plus strictes en matière de protection de la vie privée. Par exemple, aucune donnée ne sera stockée dans une base de données centralisée, mais uniquement sur l'appareil de l'utilisateur. De plus, grâce à une architecture décentralisée, il sera impossible de créer un profil utilisateur — un point particulièrement important pour beaucoup lors de la consultation de sites pornographiques.

Traduit et adapté par Noëline Flippe