Le bilan des morts à Lisbonne est confirmé

Les autorités portugaises ont confirmé que l'accident de funiculaire survenu mercredi 3 septembre à Lisbonne a fait seize morts.
Après l'ensemble des procédures d'identification des victimes, l'Institut de médecine légale a confirmé «l'identité des seize victimes» de l'accident du funiculaire da Gloria, mercredi 3 septembre à Lisbonne, selon une note du parquet portugais.
Parmi les victimes tuées se trouvent huit hommes et huit femmes âgés de 36 à 82 ans, a indiqué le ministère public: cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens – dont l'une des personnes possédait également la nationalité marocaine – ainsi qu'une victime suisse, une Française, une Ukrainienne et une Américaine, précise le communiqué.
Ces informations ont été versées au dossier de l'enquête qui a donné lieu à une «vaste collecte de preuves documentaires et matérielles», à l'audition de témoins et à des expertises techniques.
L'enquête, conduite par le Département d'enquête et d'action pénale de Lisbonne, a été placée sous secret de justice, précise la justice portugaise. (ag/ats)
