Le bilan des morts à Lisbonne est confirmé

Portugal

Les funiculaires de Lisbonne sont à l&#039;arrêt.
L'accident de funiculaire à Lisbonne a fait plusieurs morts.Keystone

Les autorités portugaises ont confirmé que l'accident de funiculaire survenu mercredi 3 septembre à Lisbonne a fait seize morts.
09.09.2025, 19:3909.09.2025, 19:39
Après l'ensemble des procédures d'identification des victimes, l'Institut de médecine légale a confirmé «l'identité des seize victimes» de l'accident du funiculaire da Gloria, mercredi 3 septembre à Lisbonne, selon une note du parquet portugais.

Voici les détails de l'accident du funiculaire de Lisbonne

Parmi les victimes tuées se trouvent huit hommes et huit femmes âgés de 36 à 82 ans, a indiqué le ministère public: cinq Portugais, trois Britanniques, deux Sud-Coréens, deux Canadiens – dont l'une des personnes possédait également la nationalité marocaine – ainsi qu'une victime suisse, une Française, une Ukrainienne et une Américaine, précise le communiqué.

Ces informations ont été versées au dossier de l'enquête qui a donné lieu à une «vaste collecte de preuves documentaires et matérielles», à l'audition de témoins et à des expertises techniques.

L'enquête, conduite par le Département d'enquête et d'action pénale de Lisbonne, a été placée sous secret de justice, précise la justice portugaise. (ag/ats)

Japon: le come-back de ce maire accusé de 99 cas de harcèlement sexuel
Un ex-maire japonais accusé de 99 faits de harcèlement sexuel a retrouvé un siège municipal, déclenchant stupeur et indignation sur les réseaux.
Un maire qui avait démissionné après avoir fait l'objet de 99 accusations de harcèlement sexuel a été élu conseiller municipal dans une ville japonaise. C'est ce qu'ont annoncé lundi des responsables locaux, suscitant la colère et la stupéfaction sur internet.
L’article