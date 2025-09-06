De nombreux hommages ont été rendus aux victimes du drame de Lisbonne. Keystone

Voici les détails de l'accident du funiculaire de Lisbonne

Une première enquête révèle le déroulement de l'accident qui a couté la vie à 16 personnes la semaine dernière. Les causes restent encore à déterminer.

Plus de «International»

Le déraillement d'un funiculaire à Lisbonne qui a fait 16 morts mercredi a suivi «la déconnexion du câble entre les deux cabines» qui étaient reliées, selon une note publiée samedi soir par le Bureau d'enquête sur les accidents aériens et ferroviaires (GPIAAF).

Tout fonctionnait normalement

Selon les premiers élements de l'enquête révélés samedi, le choc de l'accident «s'est produit à une vitesse de l'ordre de 60 km/h» et que «tous ces événements se sont déroulés en moins de 50 secondes».

Keystone

Le funiculaire de la Gloria, qui dans sa configuration actuelle date de 1914, est composé de deux wagons jaunes qui montent et descendent alternativement par un système de contre-poids, un dénivelé de 45 mètres sur 276 mètres de long, «avec une inclinaison moyenne de 18%», rappellent les enquêteurs du GPIAAF. Ces derniers décrivent l'installation:

«Les cabines sont connectées entre elles par un câble qui équilibre leur poids via une grande roue réversible située au sommet de la Calçada da Glória, dans un compartiment technique souterrain.»

Ils soulignent également que la câble reliant les deux wagons était enterré.

«À 18h00 le 3 septembre, le funiculaire de Gloria avait ses cabines stationnées dans leurs gares respectives», poursuivent-ils, précisant que le nombre précis de passagers dans chaque cabine n'est pas connu à ce stage.

Une avarie soudaine

Quelques minutes plus tard, les cabines commencent leur trajet mais «quelques instants après le départ et après avoir parcouru environ six mètres, (elles) perdent subitement la force d'équilibre garantie par le câble de connexion qui les unit».

«La cabine n°2 (en bas du parcours) recule brusquement (...). Quant à la cabine n°1, en haut de la Calçada da Glória, elle continue son mouvement descendant en augmentant sa vitesse», malgré les tentatives du conducteur de la freiner, décrivent les enquêteurs du GPIAAF:

«Environ 170 mètres après le début de son trajet, au début de la courbe à droite que l'alignement de la Calçada présente dans sa partie finale, le véhicule, en raison de sa vitesse, a déraillé et a commencé à se renverser.»

Ils concluent:

«Le véhicule a totalement perdu son guidage, heurtant latéralement la partie supérieure de la cabine contre le mur de l'immeuble situé du côté gauche de la Calçada, ce qui a initié la destruction de la caisse en bois, puis heurtant frontalement un lampadaire public et un support du réseau aérien électrique de l'ascenseur, les deux en fonte, lesquels ont causé des dégâts très significatifs à la caisse, et terminant peu après son mouvement incontrôlé contre le coin d'un autre immeuble.»

Pas d'anomalie

«L'inspection visuelle programmée, réalisée le matin du jour de l'accident, n'a détecté aucune anomalie sur le câble», précisent par ailleurs les enquêteurs de cette agence publique chargée d'une enquête dans cette première note censée refléter des constatations confirmées, et non des conclusions précises sur les causes de l'accident.

Keystone

Cinq Portugais et onze étrangers, dont une Suissesse, sont morts dans cet accident, qui a fait également une vingtaine de blessés, selon un dernier bilan. (ats/afp)