Affaire Maddie: pourquoi la police portugaise s'excuse

Lors de leur rencontre avec les McCann, les policiers portugais auraient aussi mis le couple au courant des derniers développements de l'enquête et fait part de leur coopération actuelle avec les autorités allemandes qui sont sur la piste la plus récente. Ces dernières soupçonnent fortement Christian B., un ressortissant allemand de 46 ans, d'avoir assassiné Madeleine McCann.

Il faut dire que les McCann n'avaient pas été épargnés par les enquêteurs portugais. Non seulement ils ont été considérés comme suspects à peine quatre mois après la disparition de leur fille, subissant les interrogatoires qui vont avec. La mère, Kate McCann, s'est même vu offrir un marché: une sentence plus clémente si elle avouait avoir maquillé la mort de sa fille.

Et parmi ces pistes figuraient notamment les parents de la petite fille, Gerry et Kate McCann. Le couple a en effet été rapidement soupçonné par les enquêteurs portugais. Selon leur théorie de l'époque, les parents avaient causé la mort accidentelle de leur fille et l'avaient ensuite maquillée en disparition. Leur statut de suspects ne sera levé qu'en 2008.

«J’ai un petit-fils de 19 ans et un fils de 28 ans dans l'armée. On est inquiet»

Israël commet un «génocide»: polémique chez les militants du climat

Sur Instagram, le mouvement de protection du climat Fridays for Future (FFF) accuse Israël de commettre un «génocide» et les médias occidentaux de «manipulation». Le mouvement suisse de la grève du climat s'est à son tour exprimé sur le conflit au Proche-Orient.

Mercredi soir, le mouvement de protection du climat Fridays for Future (FFF) a publié sur son profil Instagram international un post dans lequel il s'en prend à Israël. Le post se compose de plusieurs panneaux de texte, dont le premier dit: «This is how western media brainwashes you into standing with Israel», que l'on peut traduire par: «Voilà comment les médias occidentaux vous lavent le cerveau pour que vous vous rangiez du côté d'Israël».