Un témoin important met les enquêteurs sur la piste de Christian B., le principal suspect dans l'affaire Maddie. Image: sda

Affaire Maddie: un témoin clé s'est confessé

La disparition de la petite Maddie McCann d'une maison de vacances au Portugal continue d'émouvoir le public mondial. Voilà seize ans que la fillette, alors âgée de 3 ans, n'a plus été vue. Alors que les enquêteurs sont restés dans le flou pendant des années, l'affaire a commencé à évoluer ces dernières années.

Anna Von Stefenelli / watson.de

Le principal suspect est désormais l'Allemand Christian B., soupçonné d'être responsable de la disparition de l'enfant. Les révélations de Helge B. ont finalement été prises au sérieux par les enquêteurs. C'est à cet homme que Christian B. aurait avoué les faits dès 2008. Pendant des années, le lanceur d'alerte s'était tenu à l'écart. Helge B. s'exprime pour la première fois en public - et révèle des détails effrayants.

Les parents de la petite Maddie la recherchent depuis seize ans. Image: keystone

La vie de Helge B. aurait ainsi été brisée par ses déclarations, qui ont mis les enquêteurs sur la piste de Christian B.. «Je ne m'attendais pas à ce que tout cela prenne une telle dimension», a déclaré l'homme de 52 ans dans un entretien pour le média allemand Bild.

Helge B. avait une bonne opinion de Christian B.

Lorsqu'il avait fait la connaissance du meurtrier présumé de la petite Maddie McCann par l'intermédiaire de ses amis Micha et Manni, sa première impression avait été positive. Le lanceur d'alerte était lui-même un criminel à l'époque, il a entendu parler des capacités de Christian B.:

«J'avais entendu dire qu'il arrivait à entrer dans les hôtels, qu'il était un bon grimpeur, qu'il s'introduisait par les balcons. Nous nous sommes alors vus plus souvent. Je n'ai jamais eu l'impression que quelque chose n'allait pas chez lui.» Helge B., dans un entretien pour Bild.

Au Portugal, une zone où Christian B. aurait séjourné auparavant a été perquisitionnée en mai de cette année. Image: keystone

Jusqu'à ce que Christian B. soit brièvement incarcéré. Sur un coup de tête, Helge B. et Manni se sont rendus dans l'appartement du détenu, car ils voulaient lui voler du diesel. Dans l'appartement, ils ont trouvé entre autres une caméra, des films et un pistolet, selon le futur lanceur d'alerte. Ils ont emporté les objets.

Des vidéos qui contenaient des scènes horribles

Plus tard, en visionnant quelques-unes des vidéos, Helge B. dit avoir fait d’horribles découvertes. Les enregistrements montraient par exemple une femme âgée de 70 à 80 ans, attachée sur un lit et fouettée. Le tortionnaire s'est assis sur le lit avec elle et a retiré son masque: c'était Christian B.. Helge B. a ensuite trouvé un autre enregistrement sur lequel figurait une adolescente présumée mineure, attachée nue à une poutre. Et Christian B.? Il était derrière elle, et riait.

«C'est là que j'ai su quel genre de type il était», a déclaré l’homme à Bild. Lorsque le criminel de l'époque en avait parlé à son avocat, celui-ci lui avait conseillé de ne pas s'en mêler. Un policier en Allemagne l'en aurait également dissuadé. Selon ses propres dires, il a alors eu peur de s'incriminer lui-même. Il a vendu l'arme et la caméra. Il ne sait pas où se trouvent les vidéos aujourd'hui, il les aurait laissées dans sa caravane au Portugal.

La confession présumée de Christian B.

L'homme raconte également le moment où Christian B. lui aurait avoué son crime. Il n'a revu l'auteur présumé qu'en 2008, lors d'un festival. Christian B. s'est joint à eux. «C'était difficile pour moi. Je savais ce qu'il avait fait, je savais que ce type était dangereux», raconte Helge B. à propos de ce moment.

Christian B. lui aurait alors demandé s'il se rendait encore au Portugal pour y faire des affaires. Il aurait répondu «non», en expliquant qu'il y avait trop de contrôles de police là-bas depuis que la fillette (ndlr: Maddie McCann) y avait disparu. Il a ensuite ajouté qu'il ne comprenait de toute façon pas comment la petite avait pu disparaître sans laisser de traces. Christian avait bu deux ou trois bières. Il a répondu dit: «Elle n'a pas crié».

«C'est là que j'ai commencé à avoir mal au cœur. Les autres n'ont pas du tout saisi», raconte-t-il dans l'interview. Mais il est formel: «Il a réalisé que j'avais compris et s'est enfui dans la nuit». Vers trois ou quatre heures du matin, Christian B. est parti d'un festival très fréquenté avec son camping-car.

«Je l'ai cherché le lendemain matin, ses voisins m'ont dit: il est parti» Helge B., dans un entretien pour Bild.

Un témoin pas pris au sérieux

Helge B. avait déjà alerté Scotland Yard en 2008:

«J'ai dit que je connaissais quelqu'un qui devait probablement avoir quelque chose à voir avec ça et je leur ai donné le nom. Ils ont pris mes coordonnées, mon numéro de téléphone. Mais il ne s'est rien passé. Rien! Ils ne m'ont jamais rappelé. Je me suis dit, eh bien, ils s’en occuperont.» Helge B., dans un entretien pour Bild.

Ce n'est que des années plus tard, en 2017, que sa dénonciation a été prise au sérieux, comme le raconte Helge B.. A cette époque, il était lui-même en prison lorsqu'il a entendu parler du dixième anniversaire de la disparition de Maddie McCann:

«C'est là que je me suis dit, l'appel n'a servi à rien. J'ai donc recontacté Scotland Yard» Helge B., dans un entretien pour Bild.

Avec cette fois plus de succès. Il aurait d'abord été autorisé à rencontrer deux fonctionnaires dans un hôtel d'Athènes pour un premier entretien. Plus tard, il a consigné son témoignage à Londres. Un an plus tard, il a vu l'actuel suspect principal de l'affaire Maddie au tribunal. Son témoignage a été l'indice décisif qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'à Christian B. Il s'agissait d'un homme d'une trentaine d'années.

Un cambriolage qui aurait mal tourné?

Helge B. a une hypothèse sur la raison pour laquelle l'auteur présumé a enlevé Maddie: «Ma théorie est qu'il avait l'intention de commettre un cambriolage. Que ça a mal tourné et qu'il est tombé sur la fillette dans l'appartement. Et qu'il a ensuite emmené Maddie avec lui. Ce n'était probablement pas prévu du tout». Mais il dit qu'il le croit en tout cas capable d'avoir enlevé la fillette. «Je ne sais pas s'il l'a tuée à la fin».

Helge B. s'exprime publiquement aujourd'hui «à cause des trop nombreux mensonges qui circulent à son sujet et contre lesquels il ne peut pas se défendre». De plus, il assure être devenu la proie des journalistes.

«L’Office fédéral de police criminelle en Allemagne m'a dit "il faut que vous partiez de là jusqu'à ce que l'herbe soit plus verte". Depuis, je suis en fuite. Ce n'est pas amusant. J'aspire à retrouver mon ancienne vie, mais ce n'est plus possible.» Helge B., dans un entretien pour Bild.

En ce qui concerne la disparition de Maddie McCann, il est clair pour lui qu'elle est déjà morte: «Aussi triste que cela puisse paraître, il vaudrait mieux qu'elle soit morte. J'ai peur que Christian B. s'en sorte».

(Traduit et adapté par Pauline Langel)