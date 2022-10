Image: sda

Elon Musk affirmait avoir parlé à Poutine, avant de se rétracter

Le PDG de Tesla expliquait sa discussion avec le président russe, et proposait sur Twitter des solutions pour mettre fin à la guerre. Il a finalement démenti ces informations.

Elon Musk aurait «directement parlé» avec Vladimir Poutine, comme le rappelle Vice. Il a ensuite tweeté une proposition pour mettre fin à la guerre en Ukraine, en cédant de façon permanente un territoire à la Russie.

Une information que le milliardaire a fini par démentir, également sur Twitter:

La paix sous certaines conditions

Avant de se rétracter, rappelons que dans un courrier envoyé aux abonnés d'Eurasia Group, le politologue américain Ian Bremmer écrivait que le PDG de Tesla assurait que Poutine «était prêt à négocier», mais uniquement aux conditions suivantes: la Crimée doit rester russe, l'Ukraine doit accepter une forme de neutralité permanente et reconnaître l'annexion par la Russie de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia.

Elon Musk avait également suggéré, via un sondage sur Twitter, que les référendums dans les territoires annexés, qualifiés de votes fictifs par l'Ukraine et l'Occident, soient refaits sous la supervision des Nations unies.

Toujours selon le politologue, Poutine aurait également affirmé au milliardaire que «tout serait mis en place» pour éviter une potentielle frappe nucléaire de la part de la Russie.

Le Kremlin salue la proposition

Début 2022, Elon Musk avait déjà déclaré avoir parlé au président russe par vidéoconférence en 2021, sans faire mention de cette discussion plus récente avec Poutine.

Le milliardaire est d'ailleurs devenu populaire en Ukraine au début de la guerre, en envoyant ses terminaux internet Starlink pour permettre aux militaires du pays de rester connectés après l'invasion de la Russie.

Il aurait toutefois refusé de les activer en Crimée. Et selon le Financial Times, les combattants ukrainiens auraient eu des problèmes de connexion, en pleine contre-offensive dans l'est et le nord-est du pays.

Le Kremlin a toutefois salué la proposition positive d'Elon Musk pour mettre fin à la guerre. L'Américain affirme être pro Ukraine. Il essaierait simplement d'éviter une attaque nucléaire.