Igor Girkin veut abattre Poutine dans les urnes

Des centaines de partisans de l'ancien leader séparatiste de l'est de l'Ukraine, Igor Girkin, étaient réunis à Moscou pour soutenir sa candidature aux élections présidentielles russes de l'année prochaine.

Ce sont plus de 300 personnes qui se sont réunies dimanche dans un hôtel de Moscou pour faire la promotion de l'ex-leader séparatiste emprisonné Igor Girkin. Parmi elles, des femmes, des personnes âgées et des vétérans de l'armée, certains arborant des t-shirts avec le visage de Girkin et le slogan «Liberté pour Strelkov», son surnom.

Igor Girkin s'était fait connaître en 2014 lors de l'insurrection soutenue par le Kremlin dans l'est de l'Ukraine. Il était alors commandant des séparatistes de la République populaire de Donetsk, non reconnue par la communauté internationale. Le blogueur militaire soutient l'offensive russe actuelle en Ukraine, mais il condamne fermement la stratégie militaire qu'il juge trop molle.

Après une série d'articles critiques sur le président Vladimir Poutine, Igor Girkin a été arrêté en juillet pour «incitation publique à l'extrémisme» et son procès a débuté en décembre à huis clos.

«Plus compétent que Poutine»

Bien qu'il se trouve déjà en prison, Igor Girkin a annoncé sur les réseaux en août sa candidature aux présidentielles de la mi-mars. Il a expliqué qu'il se considérait «plus compétent que le président en exercice sur les questions militaires».

Igor Girkin, lors d'une audience concernant son arrestation provisoire à Moscou, le 21 juillet 2023.

«J'ai confiance dans les capacités de Girkin», a déclaré Mihail Filippov, venu spécialement à Moscou depuis la ville sibérienne de Novossibirsk, pour participer à la campagne de soutien. Cet électricien de 44 ans est persuadé qu'Igor Girkin remplira parfaitement son rôle de commandant en chef russe et qu'il ne sera «pas dupe».

Evgueni Skripnik, un ancien compagnon d'armes de Girkin dans le Donbass, a affirmé que de nombreux soldats sur le front soutenaient l'ancien leader séparatiste. Toutefois, même les organisateurs de ce meeting doutent de la faisabilité de cette candidature. La campagne poursuit un tout autre «objectif», a déclaré le coorganisateur Mikhaïl Polnykov. «A la veille de la révolte, les camarades de lutte doivent s'unir.»

