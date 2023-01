Poutine «mourant»? Ce que l'on sait sur les rumeurs

Toutes les rumeurs ont jusqu'à maintenant été démenties par le Kremlin. Dimitri Peskov, le porte-parole du président, a toujours qualifié ces informations de «fiction et de mensonges».

«Quelque chose ne joue absolument pas avec la santé de Poutine. Est-ce une sorte de cancer, comme on le prétend si souvent? C'est possible. C'est pourquoi Poutine prend désormais beaucoup de risques avec la guerre contre l'Ukraine – le temps lui est compté. Mais je soupçonne aussi Poutine de prendre des stéroïdes.»

En avril, le média russe proekt.media soupçonnait déjà un cancer de la thyroïde . Le magazine Newsweek quant à lui a rapporté en juin 2022, rapportant des sources des services secrets américains, que Poutine avait subi un traitement contre le cancer en avril. Le journaliste John Sweeney avait déjà prédit en juillet dernier qu'il ne restait plus beaucoup de temps au chef du Kremlin.

Néanmoins, les services secrets danois pensent que le dirigeant russe a également été traité pour un cancer et que les médicaments qui lui ont été administrés ont pu avoir une influence sur les décisions.

Néanmoins, il ne pense pas que Poutine soit malade au point d'en mourir, mais pense que c'est possible qu'il souffre de fortes douleurs suite à quelques chutes. Le président russe passionné de chevaux était notamment tombé de cheval en 2000. D'autres rapports font état de blessures sportives.

Le journal danois Berlingske a récemment cité un membre des services secrets du pays. L'homme, qui se prénomme Joakim et dont le nom de famille n'a pas été révélé pour des raisons de sécurité, pense qu'un traitement médical pris par Poutine pourrait être l'une des raisons de la guerre. Le top-espion qui dirige l'équipe d'analyse de la Russie au sein des services secrets danois a notamment déclaré:

Les rumeurs concernant une potentielle maladie de Poutine sont fréquentes. Des vidéos ont ainsi attiré l'attention sur le fait qu'une main ou même un bras du chef du Kremlin semblent nettement affaiblis. D'autres rapports encore le montraient boiteux sur la Place Rouge à Moscou. On s'est également interrogé sur une décoloration du dos de sa main. Sur certaines photos, le chef de l'Etat semble devoir s'accrocher à plusieurs reprises au bord de la table.

Le président russe Vladimir Poutine est gravement malade et n'aurait plus longtemps à vivre. C'est ce qu'a déclaré le chef des services secrets militaires ukrainiens, Kyrylo Budanov, dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine ABC News. A sa connaissance, le chef du Kremlin a un cancer.

