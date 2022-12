Le marchand d'armes Viktor Bout peut-il être utile à Poutine maintenant qu'il a été libéré? keystone/twitter

Pourquoi Poutine était prêt à tout pour faire libérer son «marchand de mort»

Les Etats-Unis ont libéré l'un des marchands d'armes les plus notoires du monde pour faire libérer une athlète en Russie. Pour le Kremlin, l'échange est un grand succès. A quoi peut bien servir Viktor Bout en pleine guerre en Ukraine?

«Plus de 550 millions d'armes à feu sont en circulation dans le monde – ce qui signifie que sur cette planète, une personne sur douze possède une arme. Une seule question se pose alors: comment armer les onze autres?» C'est avec cette punchline cynique que l'acteur Nicolas Cage a résumé, dans le long métrage «Lord of War», la vision du monde du marchand d'armes russe Viktor Bout, que Cage a interprété dans ce film de 2005.

A l'époque, le vrai Viktor Bout était encore en cavale, jusqu'à ce que des enquêteurs thaïlandais lui tendent un piège et l'extradent vers les Etats-Unis. Aujourd'hui, après dix ans de détention dans un pénitencier américain, Bout est à nouveau un homme libre grâce à un spectaculaire échange de prisonniers.

Ce qui s'est passé jeudi évoque des scènes de la guerre froide: des intermédiaires du gouvernement russe ont mis la basketteuse américaine Brittney Griner dans un avion pour Abu Dhabi, tandis que le gouvernement américain permettait à Viktor Bout de quitter le pays. Bout a atterri à Moscou en début d'après-midi et le président américain Joe Biden a confirmé à peu près au même moment le vol de retour de Griner. D'après certaines sources, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis auraient facilité l'échange.

«Elle est en sécurité. Elle est dans un avion. Elle est en route pour la maison», a déclaré Biden sur Twitter. Il a lui-même parlé avec elle. Le fait que Griner (32 ans) ait été détenu pendant près de 300 jours dans une colonie pénitentiaire de la république russe de Mordovie a probablement été motivé par des raisons stratégiques.

L'athlète de la ligue professionnelle de basketball nord-américaine avait été arrêtée le 17 février 2022, quelques jours avant l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, à l'aéroport Sheremetyevo de Moscou. Des cartouches de vape contenant de l'huile de cannabis avaient été trouvées dans son bagage à main. Avant même qu'un tribunal ne la condamne début août à une peine de neuf ans de prison pour possession et trafic de drogue, les médias d'Etat russes évoquaient déjà un échange contre le trafiquant d'armes.

Viktor Bout était une priorité pour Poutine

En 2012 déjà, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait annoncé vouloir faire de la libération de Bout une affaire de premier ordre. Le Kremlin fera tout pour ramener Viktor Bout à la maison, avait alors déclaré Lavrov.

Un autoportrait de Viktor Bout au Conseil de la Fédération russe à Moscou: l'autorité a récemment montré plusieurs dessins au crayon et au stylo à bille du marchand d'armes. IMAGo/Maxim Churusov

Peu avant, un tribunal de New York avait condamné le célèbre homme d'affaires à une peine de 25 ans de prison pour trafic d'armes, conspiration en vue de tuer des citoyens et des employés du gouvernement américain et d'abattre des avions. Pendant plus d'une décennie, Bout avait fourni des armes à des zones de guerre et de crise dans le monde entier.

Qui est vraiment ce «Merchant of Death »?

Des terroristes et des dictateurs auraient également fait partie de ses clients, raison pour laquelle il est connu sous le surnom que lui avait donné un jour l'ancien ministre britannique Peter Hain: «Merchant of Death», en français «Marchand de mort».

Les données concernant l'enfance et l'adolescence de Bout divergent parfois, mais la plupart des sources estiment qu'il est né au Tadjikistan en 1967. Après avoir suivi une formation dans une école de cadres pour traducteurs à Moscou, où il a appris l'anglais, le français, le portugais, l'arabe et le persan, Bout a ensuite étudié l'économie.

Il a ensuite travaillé comme traducteur militaire pour l'armée soviétique en Angola. Les contacts qu'il a noués là-bas lui ont servi plus tard pour ses affaires. Le passage du statut de traducteur à celui de marchand d'armes a commencé avec l'effondrement progressif de l'Union soviétique: il obtenait sa marchandise à bas prix auprès des troupes en déclin et la vendait dans les régions en crise du monde entier.

Enfin libre! Brittney Griner est dans un avion qui l'emmène aux États-Unis.

L'achat d'une soixantaine d'anciens avions militaires de l'armée soviétique lui a permis de mener ses affaires de manière autonome et par le biais d'intermédiaires. Il utilisait pour cela une base aux Émirats arabes unis comme lieu de transfert, lui-même ayant son siège commercial dans l'émirat de Shardja, dans le golfe Persique.

Qui étaient ses clients ?

Parmi ses clients se trouvaient des chefs de guerre, des terroristes – et le gouvernement américain. Un autre client du trafiquant d'armes russe était notamment l'ancien chef de guerre et président libérien Charles Taylor. Mais Bout aurait également fourni des kalachnikovs aux concurrents de ce dernier.

En Afghanistan également, il aurait parfois approvisionné les deux côtés du conflit: d'une part les talibans, d'autre part l'Alliance du Nord pro-occidentale. Des livraisons de Bout auraient en outre été destinées au Congo et au groupe rebelle islamiste Abu Sayyaf aux Philippines.

La flotte d'avions du marchand d'armes a toutefois également été utilisée par des gouvernements et des organisations internationales. Ainsi, dans les années 1990, Bout s'est fait payer pour transporter des troupes de maintien de la paix de l'ONU en Somalie et a également assuré des services logistiques pour l'intervention britannique de l'OTAN au Kosovo. Même le gouvernement américain a fait appel à Bout pour des missions de transport.

Son business était la mort

Au début des années 2000, Bout était devenu l'homme le plus recherché du monde grâce à ses machinations. Hollywood s'est inspiré de son histoire pour le film dramatique et satirique Lord of War, dans lequel Nicolas Cage s'est glissé dans son rôle. Son surnom de «marchand de mort» date également de cette époque.

En 2002, le gouvernement belge a lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour contrebande de diamants et blanchiment d'argent, et les Nations unies ont pris les premières sanctions contre lui. Afin d'échapper à une arrestation et d'éviter une extradition, Bout est retourné en Russie à cette époque. Après l'entrée en vigueur des sanctions, le gouvernement américain a tout de même continué à faire appel à l'entreprise de logistique de Bout pendant un certain temps – en 2004, George W. Bush a même tenté de faire lever les sanctions.

Bout a donc purgé 10 ans de sa peine de 25 ans

Mais la carrière de Viktor Bout s'est brusquement interrompue en 2008: dans un hôtel de luxe de Bangkok, il est tombé dans un piège tendu conjointement par la police thaïlandaise et l'agence américaine de lutte contre les stupéfiants. Déguisés en rebelles colombiens des FARC, les fonctionnaires américains ont prétendu vouloir acheter des armes.

Munis de caméras, ils ont filmé Bout en train de leur proposer 100 missiles sol-air pour attaquer les troupes américaines. La police thaïlandaise est alors intervenue et, après deux ans de tergiversations, a extradé Bout vers les Etats-Unis, où il a été condamné à 25 ans de prison par un tribunal de New York. Il a également dû payer une amende de 15 millions de dollars américains.

La condamnation et la peine imposée avaient déjà à l'époque considérablement tendu les relations entre les États-Unis et la Russie. Les tentatives répétées du gouvernement russe d'obtenir la libération de Bout n'ont pas abouti. Jusqu'à ce jeudi.

Un criminel contre une sportive? «Mauvais deal !»

Aux Etats-Unis, le mécontentement se fait sentir après l'annonce de l'accord. Les critiques reprochent à l'administration Biden d'avoir mal négocié: un trafiquant d'armes et criminel notoire contre une sportive emprisonnée pour quelques grammes d'huile de chanvre, c'est un mauvais deal, critiquent par exemple les républicains américains. D'autant plus qu'un deuxième citoyen américain détenu par la Russie devait initialement faire partie de l'échange.

L'ancien soldat des Marines américains, Paul Whelan, a été arrêté en 2018 pour suspicion d'espionnage en Russie. «Cela fait plus de quatre ans qu'il a été emprisonné. Combien de temps sa famille doit-elle encore attendre?» écrit par exemple le membre républicain du Congrès Adam Kinzinger à l'adresse du président américain Biden. Il n'y a pas de place pour la faiblesse lorsqu'il s'agit de la «vie d'Américains innocents».

La raison pour laquelle le Kremlin voulait absolument faire libérer Bout pourrait également se retourner contre le gouvernement américain. L'ex-marchand d'armes disposerait d'excellents contacts dans le commerce international des armes, dont les dirigeants russes pourraient peut-être tirer profit. Il est bien connu que la guerre en Ukraine a, en partie, vidé l'arsenal de l'armée russe. Le Kremlin peut en outre considérer le retour du contrebandier comme une victoire: Bout est disposerait d'un bon réseau au sein de l'élite russe, et l'accord de Poutine sera certainement bien accueilli dans ces milieux.

Reste à savoir ce que le chef du Kremlin a exactement l'intention de faire avec Bout, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine.