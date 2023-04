Poutine espionne l'Occident avec des dizaines de navires de pêche

Officiellement, ils mènent des recherches. Mais selon une vaste enquête, les bateaux civils russes espionnent aussi. Pour les experts, il y a du sabotage dans l'air.

Niels Anner, Copenhague / ch media

Plus de «International»

Selon les services secrets des pays scandinaves, la Russie mène un programme militaire visant à espionner les infrastructures du Nord. Plusieurs dizaines, voire centaines de navires tels que des bateaux de pêche, cargos et navires de recherche sont discrètement utilisés à cette fin.

Ils collectent des données sur les parcs éoliens, les gazoducs, les câbles électriques et internet sous-marins, mais aussi sur les aérodromes et les ports.

«En cas de conflit avec l'Occident, la Russie sait où elle doit intervenir si elle veut paralyser la société (nordique)» Anders Henriksen, chef du contre-espionnage des services secrets danois

La menace ne concerne pas seulement la Scandinavie, mais aussi le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, comme le montre une recherche des chaînes de télévision publiques danoises, suédoises, norvégiennes et finlandaises. Avec l'aide d'un agent secret à la retraite, les journalistes ont retrouvé la trace du navire de recherche russe «Admiral Vladimirsky» qui navigue depuis des mois dans les eaux nordiques – et ce, la plupart du temps, avec le système d'identification par satellite désactivé, le rendant ainsi invisible pour les autres navires et les garde-côtes.

Des hommes masqués et armés sur le pont

Les interceptions radio montrent que l'Admiral Vladimirsky ne se déplace pas au hasard: il va là où se trouvent de grands parcs éoliens ou des lignes électriques importantes. Une équipe de tournage danoise est parvenue à repérer la position du navire et s'en est approchée à bord d'un petit bateau à moteur. Mais des hommes masqués et armés de fusils d'assaut ont incité les journalistes à s'éloigner.

Grâce à son propre programme informatique, l'équipe de recherche a analysé des millions de données de positionnement de navires russes – et ce sur les dix dernières années. Les journalistes ont ainsi trouvé 50 navires civils se déplaçant régulièrement selon des schémas illogiques et suspects. Selon les experts, il ne s'agit toutefois que des navires les plus actifs et les plus visibles; la Russie pourrait en utiliser un nombre bien plus important à des fins d'espionnage.

De plus, les possibilités technologiques modernes permettent aux navires civils d'explorer les fonds marins, mais aussi de poser des mines, explique Åse Østensen, chercheuse à l'école supérieure de marine norvégienne. D'autres experts ont expliqué que la Russie disposait d'une unité militaire spécialisée dans la destruction d'infrastructures sous-marines.

Un bateau de pêche russe suspecté de sabotage en Norvège

Une piste concrète a été trouvée en Norvège. En janvier 2022, le câble de communication avec l'archipel arctique du Svalbard (un archipel norvégien situé dans l'océan Arctique) a été sectionné au fond de la mer. Il transmettait des données météorologiques et aériennes importantes vers la Norvège. L'équipe de recherche a identifié un bateau de pêche russe qui, peu de temps auparavant, a croisé pas moins de 130 fois au-dessus du point de rupture.

Les mêmes soupçons pèsent au sujet de la destruction du gazoduc Nordstream en mer Baltique par une explosion en septembre dernier, qui a montré au monde la vulnérabilité des tuyaux et des câbles au fond de la mer. Il n'y a pas encore de données claires sur la position des navires, mais les services secrets danois ont confirmé en début de semaine qu'un navire de surveillance de la marine avait pris «112 photos de plusieurs navires russes» au-dessus du pipeline dans les jours précédant l'explosion.

A propos de cette affaire: Sabotage de Nord Stream: l'enquête mène désormais en Ukraine de Carl-Philipp Frank

Dans le nord de la Norvège, la police a trouvé d'anciennes installations radio militaires lors de contrôles de deux chalutiers de pêche. Celles-ci n'étaient pas sur le pont, mais derrière des portes fermées à clé – et elles étaient en service. Ces radios permettent une communication cryptée sur d'énormes distances.

Les journalistes ont confronté les ambassades russes dans leur pays respectif à diverses questions et accusations. Seul l'ambassadeur à Oslo a donné une brève réponse: les navires russes comme l'«Amiral Vladimirsky» se conformeraient entièrement au droit international.

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder