Poutine a trouvé un moyen douteux de recruter des soldats

Le maître du Kremlin propose d'effacer les dettes de ses nouveaux soldats. Une manière de recruter des profils jeunes et souvent désespérés. Il aurait aussi piégé des Houthis venus du Yémen grâce à de fausses promesses.

C'est un nouvel accord qui devrait apporter des soldats en masse à l'armée russe. Ceux qui s'engagent dans la guerre contre l'Ukraine pendant au moins un an verront leurs dettes allant jusqu'à un maximum de dix millions de roubles (environ 85 000 francs) être effacées, selon une loi signée par Vladimir Poutine fin novembre. D'après les agences russes, celle-ci devrait s'appliquer aux recrues contre lesquelles une procédure de recouvrement a été initiée avant le 1er décembre de cette année.

Le public visé par cette offre? Les jeunes Russes en âge de se battre. Selon un récent rapport de la banque centrale russe, les 20-35 ans sont particulièrement touchés par le surendettement. Rares sont ceux dans la population russe à disposer d'économies. Environ la moitié aurait même contracté des dettes dues à un ou plusieurs crédits. En Russie, les taux d'intérêt pour les crédits à la consommation atteignent parfois 20%, ce qui rend le remboursement pratiquement impossible.

A cela s'ajoute l'inflation galopante – en octobre, elle dépassait les 8% en Russie, parfois bien plus pour certains produits alimentaires. Dernièrement, des informations ont circulé selon lesquelles les supermarchés dissimuleraient le beurre dans des boîtes en verre, afin d'en empêcher le vol. Le prix de la plaquette de beurre a augmenté de 25% au cours de cette année.

Ceux qui ne peuvent plus sortir de la spirale de l'endettement peuvent donc espérer trouver leur salut dans l'armée. Les conscrits peuvent également s'engager dans la guerre en Ukraine en signant un nouveau contrat, selon Sergueï Krivenko, de l'organisation de défense des droits de l'homme Memorial.

Avec cette nouvelle loi, Vladimir Poutine veut dénicher des volontaires et s'épargner une deuxième grande vague de mobilisation. La première, il y a environ deux ans, avait suscité beaucoup d'inquiétude et incité de nombreux Russes à prendre la fuite.

Plus de 700 000 soldats russes tués ou blessés

Les besoins en personnel de l'armée russes sont énormes: les services secrets ukrainiens estiment que plus de 700 000 soldats russes ont perdu la vie sur le champ de bataille ou été blessés depuis le début de la guerre. Ce chiffre impressionnant est notamment dû au fait que la Russie utilise régulièrement ses soldats comme chair à canon contre les positions ukrainiennes. C'est ce que les Ukrainiens appellent la «tactique du hachoir à viande».

Depuis l'invasion de l'Ukraine, l'armée russe a eu recours à différents moyens pour recruter de nouveaux soldats. Outre la mobilisation de l'automne 2022, le groupe de mercenaires Wagner a aussi recruté des délinquants condamnés directement dans les prisons. Par ailleurs, quelque 12 000 soldats nord-coréens ont rejoint l'armée du Kremlin cet automne.

Et comme on l'a appris récemment, Poutine déniche apparemment aussi ses mercenaires auprès des rebelles Houthi au Yémen. Comme l'a révélé le Financial Times dimanche, les forces armées russes ont recruté des centaines d'hommes yéménites en leur promettant de bons salaires et la citoyenneté russe. Une fois en Russie, ces recrues auraient été enrôlées de force dans l'armée russe et envoyées sur le front ukrainien.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci