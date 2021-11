Ça fait monter la sauce? Image: Montage saïnath bovay

Présidentielle 2022

Eoliennes: de Macron à Zemmour, ça se souffle dans les bronches

Curieusement, la question des éoliennes est venue s'imposer dans la campagne présidentielle française. Voici un top 7 des déclarations à leur propos.

Après les élections régionales, rebelote, les éoliennes alimentent les petites phrases politiques de la campagne à la présidentielle française. Le sujet tourne sur les plateaux télé, la rhétorique mouline, quant au vent, on ne sait pas dans quelle direction il souffle. A droite (c'est eux qui ont commencé), on fait le pari que ce n'est pas vers ces gros pylônes à hélices: c'est ainsi la course à celui qui les critiquera le plus, si possible en réhabilitant l'atome par la même occasion.

Franchement, on ne s'attendait pas à ce que cet objet emblématique de l'énergie renouvelable occupe tant les candidats en pleine campagne. Le phénomène est intéressant, dans la mesure où nous voyons s'affronter deux écologies: celle, à droite, de la beauté des paysages, contre celle, à gauche, de l'énergie propre et sécurisée. Pour résumer ce débat, on a sélectionné les sept propositions principales, en citant directement les (quasi-)candidats👇

Toutes les démonter

Marine Le Pen

, 14.10.2021

J’arrête toute nouvelle construction de parc éolien et je lance un grand chantier pour les démonter. (...) Les subventions considérables que l’on accorde à l’énergie intermittente, éolien et photovoltaïque, c’est entre 6 et 7 milliards d’euros par an. Moi, je supprime les subventions, ce qui va d’ailleurs permettre de restituer aux Français la moitié d’une taxe qu’ils payent sur leur facture d’électricité. (...) Je ne suis pas Emmanuel Macron, j’ai des positions claires 😉 RTL , 14.10.2021

Ne pas en construire

de nouvelles

Eric Zemmour

, 23.09.21

Les éoliennes sont une catastrophe. A la fois pour la santé des gens et pour la beauté des paysages. Elles sont fabriquées avec des pales et des socles en béton, qui ne sont absolument pas renouvelables. En plus, surtout, c'est une énergie assez faible. Elle est intermittente, elle ne produit que 50% de sa capacité. 👎 BFM TV , 23.09.21

Ne pas en ajouter, sauf sur les mers flottantes

Xavier Bertrand

, 12.4.21

Il y en a marre (...) Il y a juste un sujet qu'il faudra relancer: les éoliennes en mer flottante, à des dizaines et des dizaines de kilomètres, ça, ça s'étudie. 😌 (...) Il faut aussi dire les choses très clairement: c'est devenu un scandale. (...) La France, c'est aussi ses paysages. (...) Il y en a marre de laisser défigurer la France. (...) 😤 BFM TV , 12.4.21

Protéger

certaines zones

Valérie Pécresse

, 01.10.21

On ne peut pas implanter de parcs éoliens sur des zones de pêche. Ou alors si on le fait, il faut prévoir des indemnisations. (...) Et moi je considère qu'il faut en permanence consulter les élus. Et en fonction aussi de nos paysages et de nos zones de pêche. 🧜‍♀️ Tendance Ouest , 01.10.21

Regarder au cas par cas

Emmanuel Macron

, 25.10.21

Nous aurons un objectif d’investissement de plus de 500 millions d’euros dans les technologies de rupture, dans les énergies renouvelables, en particulier les éoliennes, terrestres, en mer et le photovoltaïque. ☝️ Le Monde , 25.10.21

Mais bon, Stéphane Bern assure que Manu lui aurait dit en 2019:



, 25.10.21

C'est vrai que c'est moche. (...) Tu as raison, il y en a trop. 😔 Le Monde , 25.10.21

Du coup:



, 27.07.21

Là où les projets éoliens créent trop de tensions, dénaturent et défigurent le paysage, il faut savoir ou les adapter ou y renoncer. France Info , 27.07.21

En installer plus...

mais pas trop quand même

Jean-Luc Mélenchon

, 23.09.21

Personne ne dit qu’on va mettre des éoliennes partout, ce n’est pas vrai. (…) J’ai changé, j’ai étudié, j’ai regardé. 🧐 BFM TV , 23.09.21

Les multiplier (sauf sur les cathédrales)

Yannick Jadot

, 11.06.21 Le monde entier est en train d’investir dans les énergies renouvelables, la France est dramatiquement en retard, mais elle polémique sur l’impact paysager des éoliennes alors qu’elle encourage une agriculture qui fait disparaître les haies et les bosquets. 🤬 Twitter , 11.06.21

Mais attention, il ne faut pas le caricaturer: