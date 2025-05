Le Qatar étend le plus grand champ gazier au monde

Une raffinerie de pétrole dans le désert, au Qatar. Image: X07244

Le Qatar commencera à exporter du gaz naturel liquéfié (GNL) issu de son projet d'expansion de production du plus grand champ gazier naturel au monde à la mi-2026, a annoncé mardi le géant national de l'énergie du pays.

L'augmentation de la production sur ce champ, qui s'étend sous le Golfe jusqu'au territoire iranien, devrait porter la capacité de production totale du Qatar à 142 millions de tonnes par an d'ici 2030.

«Notre projet d'expansion de North Field East au Qatar commencera la production à la mi-2026» Le ministre de l'Energie Saad al-Kaabi, également le directeur général de Qatar Energy, lors du Forum économique du Qatar à Doha

Une nouvelle expansion à North Field South et North Field West, censée être achevée d'ici la fin de la décennie, interviendra dans la foulée.

Le Qatar est l'un des principaux producteurs de gaz au monde au côté des Etats-Unis, de l'Australie et de la Russie. Les pays asiatiques, menés par la Chine, le Japon et la Corée du Sud, ont été le principal marché pour le gaz qatari mais la demande a également augmenté de la part des pays européens depuis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine a remis en cause les approvisionnements.

Accord avec de nombreux pays

Ces dernières années, le Qatar a conclu d'autres accords à long terme de GNL avec notamment le français TotalEnergies, le britannique Shell, l'indien Petronet et l'italien Eni, dont beaucoup ont une durée record de 27 ans. Saad al-Kaabi a souligné que le Qatar avait une «grande relation avec la Chine». Le premier accord GNL avait été signé avec le groupe chinois Sinopec en 2022.

«Nous sommes le plus grand fournisseur de la Chine, et ils sont notre plus grand acheteur. Ils discutent avec nous de volumes supplémentaires, tout comme l'Inde, ainsi que de nombreux autres pays» Saad al-Kaabi, ministre qatari de l'Energie

Au moment du début des travaux sur le projet North Field en octobre 2023, Qatar Energy avait indiqué que le GNL issu de l'expansion devrait commencer à être disponible à partir de 2026. (mbr/ats)