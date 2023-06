Je vais chialer. watson

Oh noooon, l'ancêtre des réseaux sociaux va disparaître!

Ado, vous aviez un vieux skyblog tout pété? Arrivé à l'âge adulte, vous en avez honte? Vous allez finir par le regretter, ce trésor du passé qui nous quitte. RIP petit ange parti trop tôt.💔

Alors que les Millennials vieillissent, achètent des vélos-cargo et ne picolent plus en semaine, voilà qu'on les achève avec l'info la plus triste (ou presque) de la journée. Dès le 21 août prochain, après 21 ans de bons et loyaux services, Skyblog tirera sa révérence. Les contenus gênants et empreints de nostalgie publiés sur la plateforme vont ainsi disparaître de l'internet mondial.

C'est la radio française Skyrock, propriétaire de Skyblog, qui a annoncé la mauvaise nouvelle... sur son skyblog.

«Aujourd'hui, les skyblogs rentrent dans l'Histoire. Pour nous mettre en conformité avec la législation sur les données personnelles, pour conserver la plateforme et les skyblogs dans leur présentation candide et éruptive, il nous faut la geler et la retirer de l'accès public.» Pierre Bellanger, fondateur et président du groupe Skyrock.

Pierre Bellanger, le fondateur et président du groupe Skyrock, précise encore que les plus nostalgiques pourront garder une trace de leurs skylbogs:

«Chacun pourra transférer sur sa machine son blog, s'il le souhaite, et éventuellement l'effacer. Puis ce trésor sociologique sera anonymisé et prendra le chemin des archives nationales* afin que demain les érudits et les chercheurs puissent se rendre compte avec une granularité inimaginable précédemment de ce qu'était la nouvelle génération du début du 21e siècle.» Pierre Bellanger, fondateur et président du groupe Skyrock.

La marche à suivre est expliquée dans un autre post sur le skyblog de Skyblog. Explications que vous pouvez trouver ici.

La fin d'une ère merveilleuse

Si vous êtes trop jeunes ou trop vieux matures pour avoir connu la tendre époque des skyblogs, déjà, désolée. Vous avez raté quelque chose de formidable. Il s'agissait de journaux intimes pas vraiment intimes où chacun pouvait publier ses photos pétées prises avec l'appareil photo numérique familial, en les saupoudrant de paillettes qui clignotent, façon crise d'épilepsie artistique.

D'ailleurs, je vous recommande ce compte Instagram, rempli de pépites du passé.👇🏽

Les heureux propriétaires de skyblogs avaient aussi l'étonnante manie d'ëcriir3 ac lës pii3ds, Un p3u c0m saa p$k c tro0 j0olii.

Une bien belle page qui se tourne, alors que Kyo, une autre relique des années 2000, vient justement de lancer son skyblog pour fêter les 20 ans de son album Le Chemin. Je ne savais pas quoi faire de cette information alors je vous la colle simplement là.

Image: capture d'écran

Allez, courage. Et la$h Tëyy K0mm's!!!!!

