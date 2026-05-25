Le pape Léon XIV rejette la théorie de la «guerre juste»

Dans sa première encyclique publiée lundi, Léon XIV critique frontalement le concept de «guerre juste», invoqué notamment par des responsables américains.

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Le pape dénonce une «culture violente de la puissance» et appelle à privilégier le dialogue et la diplomatie face aux conflits. Keystone

Le pape Léon XIV a appelé, dans son premier texte majeur, à dépasser le concept de «guerre juste» défendu notamment par l'administration américaine de Donald Trump. Il a aussi regretté que «l'humanité (soit) en train de glisser vers une culture violente de la puissance».

«Aujourd'hui plus que jamais, il est important de réaffirmer le dépassement de la théorie de la +guerre juste+ trop souvent invoquée pour justifier n'importe quelle guerre, sous réserve du droit à la légitime défense dans son sens le plus strict.»

Si cette lettre manifeste, adressée à l'ensemble des fidèles, est surtout consacrée à la protection de la dignité humaine face à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA), le premier pape américain de l'Histoire y réitère également son message pacifiste à l'origine de récentes tensions avec Washington.

«La guerre n'est pas seulement menée, mais aussi préparée culturellement à travers des récits simplistes, des logiques ami-ennemi, la désinformation et la peur. Lorsque la mémoire historique s'estompe et que les critères éthiques qui protègent les civils et les plus fragiles s'affaiblissent, il devient plus facile de présenter la violence comme nécessaire, inévitable, voire 'propre'.» Le pape

Or «la magnifique humanité dispose d'outils bien plus efficaces et capables de promouvoir la vie humaine pour faire face aux conflits, tels que le dialogue, la diplomatie, le pardon», poursuit Léon XIV.

«Oeuvrer pour la paix»

Le premier pape américain de l'Histoire s'est imposé comme un critique de premier plan de la guerre au Moyen-Orient, qui a débuté avec les frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran fin février.

Il a condamné la menace du président américain Donald Trump de détruire l'Iran comme «vraiment inacceptable» et a exhorté les Américains à demander à leurs élus au Congrès:

«D'oeuvrer pour la paix et de toujours rejeter la guerre»

Le président américain avait qualifié le pape de «faible» face à la criminalité et «nul» en matière de politique étrangère, ce à quoi Léon XIV avait répondu qu'il avait le «devoir moral» de s'élever contre la guerre.

L'administration Trump a justifié à plusieurs reprises son attaque contre l'Iran par la nécessité d'empêcher le pays de développer une capacité d'armement nucléaire.

Le vice-président américain JD Vance, un converti au catholicisme, a recouru à l'argument de la «guerre juste» et a exhorté le pape à «être prudent» sur les sujets de théologie. (dal/ats/afp)