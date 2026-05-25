Le pape Léon XIV rejette la théorie de la «guerre juste»
Le pape Léon XIV a appelé, dans son premier texte majeur, à dépasser le concept de «guerre juste» défendu notamment par l'administration américaine de Donald Trump. Il a aussi regretté que «l'humanité (soit) en train de glisser vers une culture violente de la puissance».
Si cette lettre manifeste, adressée à l'ensemble des fidèles, est surtout consacrée à la protection de la dignité humaine face à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA), le premier pape américain de l'Histoire y réitère également son message pacifiste à l'origine de récentes tensions avec Washington.
Or «la magnifique humanité dispose d'outils bien plus efficaces et capables de promouvoir la vie humaine pour faire face aux conflits, tels que le dialogue, la diplomatie, le pardon», poursuit Léon XIV.
«Oeuvrer pour la paix»
Le premier pape américain de l'Histoire s'est imposé comme un critique de premier plan de la guerre au Moyen-Orient, qui a débuté avec les frappes aériennes américaines et israéliennes contre l'Iran fin février.
Il a condamné la menace du président américain Donald Trump de détruire l'Iran comme «vraiment inacceptable» et a exhorté les Américains à demander à leurs élus au Congrès:
Le président américain avait qualifié le pape de «faible» face à la criminalité et «nul» en matière de politique étrangère, ce à quoi Léon XIV avait répondu qu'il avait le «devoir moral» de s'élever contre la guerre.
L'administration Trump a justifié à plusieurs reprises son attaque contre l'Iran par la nécessité d'empêcher le pays de développer une capacité d'armement nucléaire.
Le vice-président américain JD Vance, un converti au catholicisme, a recouru à l'argument de la «guerre juste» et a exhorté le pape à «être prudent» sur les sujets de théologie. (dal/ats/afp)