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Netanyahou se défend d'avoir dénigré Jésus

Netanyahou se défend d'avoir dénigré Jésus

Benjamin Netanyahou s'est défendu vendredi d'avoir voulu blesser quiconque en déclarant la veille que Jésus ne faisait pas le poids face à Gengis Khan, assurant qu'il n'avait «pas dénigré» le Christ.
20.03.2026, 18:5320.03.2026, 18:53

«Encore des infox (cette fois-ci) à propos de mon attitude envers les chrétiens» alors que, «soyons clairs, je n'ai pas dénigré Jésus-Christ lors de ma conférence de presse», écrit le premier ministre israélien sur X.

«Au contraire, j'ai cité le grand historien américain Will Durant», ajoute M. Netanyahou, selon qui ce «fervent admirateur de Jésus-Christ (...) affirmait que la moralité, à elle seule, ne suffit pas à assurer la survie». «Je n'ai voulu offenser personne.»

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«L'Histoire prouve que, malheureusement et tristement, Jésus-Christ n'a aucun avantage sur Gengis Khan. Car si vous êtes assez fort, assez impitoyable, assez puissant, le mal l'emportera sur le bien», avait déclaré M. Netanyahou jeudi soir en disant citer un ouvrage de Durant lors d'une conférence de presse.

Avalanche de critiques

Ces propos ont provoqué une avalanche de critiques sur les réseaux sociaux, notamment de croyants s'offusquant de la comparaison entre Jésus-Christ, Dieu fait homme et «Prince de la paix» pour les chrétiens, et Gengis Kahn, fondateur au XIIIe siècle de l'Empire mongol et dont les hordes ravagèrent l'Asie, des confins de la Chine jusqu'à la Méditerranée.

Cette déclaration de Netanyahou «est offensante à plusieurs niveaux», a ainsi réagi sur X Munther Isaac, pasteur palestinien de Bethléem, la ville natale du Christ. «Elle ne se contente pas de comparer Jésus à Gengis Khan, elle suggère aussi que la voie de Jésus est naïve, tandis qu'une approche impitoyable, où 'la force l'emporte sur le droit' (...) serait, en fin de compte, ce qui permet au bien de triompher du mal», a-t-il souligné.

«Netanyahou, et ses soutiens sionistes chrétiens, tournent en dérision l'éthique de Jésus», écrit le révérend luthérien, «voilà la véritable offense». (sda/ats/afp)

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