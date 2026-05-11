En Suisse, trois suspects ont été placés en détention provisoire, dont deux domiciliés dans le canton de Berne et un dans le canton de Vaud. Image: keystone/shutterstock

Une vaste opération antidrogue relie Suisse romande, France et Nigeria

Une opération internationale menée depuis le canton de Vaud a permis de démanteler un réseau soupçonné de blanchir de l’argent lié au trafic de drogue. Trois personnes ont été arrêtées et des centaines de milliers de francs ont été séquestrés. Les pistes remontent aussi jusqu'en Grèce, France et au Nigeria.

Plus de «Suisse»

Plus de cinquante policiers vaudois ont participé, le 28 avril, à une vaste opération déployée dans six cantons suisses et trois pays étrangers sont aussi concernés. Selon 24 heures, l’enquête du Ministère public et de la police cantonale vaudoise portait sur un système de blanchiment d’argent provenant de la vente de stupéfiants, via des agences de transfert de fonds.

Trois suspects ont été placés en détention provisoire, dont deux domiciliés dans le canton de Berne et un dans le canton de Vaud.

Des perquisitions ont été menées dans plusieurs agences de transfert d'argent à Lausanne, Berne et Lucerne, ainsi qu’aux domiciles des prévenus. Les autorités ont saisi du matériel informatique et des moyens de communication, tandis que plusieurs centaines de milliers de francs ont été bloqués.

De la Suisse au Nigeria

L’opération a été coordonnée par Europol et la Drug Enforcement Administration, avec le soutien de Fedpol. Elle s’est aussi étendue aux cantons de Berne, Soleure, Zurich, Saint-Gall et Lucerne, ainsi qu’au Nigeria, en France et en Grèce.

Au Nigeria, des biens immobiliers et des actifs ont été saisis. Deux spécialistes de la Brigade financière vaudoise se sont rendus sur place afin de participer aux auditions et poursuivre les investigations. L’enquête doit encore établir l’ampleur exacte du réseau et les responsabilités de chacun. (dag)