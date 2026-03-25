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Addiction aux réseaux sociaux: Instagram et YouTube condamnés

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Image: unsplash

Addiction aux réseaux sociaux: Instagram et YouTube condamnés

Les deux plateformes ont été sanctionnées pour leur rôle dans la dépression d'une adolescente. Une décision inédite, qui pourrait faire date dans l'univers des réseaux sociaux.
25.03.2026, 18:4625.03.2026, 19:08

Instagram et YouTube, jugés responsables d'avoir alimenté la dépression d'une adolescente américaine, ont été condamnés à verser au moins 3 millions de dollars de dommages et intérêts à la plaignante, selon la lecture du verdict mercredi.

Le jury d'un tribunal civil de Los Angeles a aussi retenu que Meta, la maison mère d'Instagram, et YouTube (Google), avaient agi frauduleusement, de façon délibérée, ouvrant la voie à des «dommages punitifs» supplémentaires qui doivent encore être déterminés après la fin de la lecture du verdict.

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Le verdict, inédit, crée un précédent pour des milliers de plaignants aux Etats-Unis qui accusent les grandes plateformes d'être responsables d'une épidémie d'addiction aux réseaux sociaux. (sda/awp/ats/afp)

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