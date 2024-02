Après 50 ans de crimes impunis, un gang de retraités a été arrêté à Rome

Un gang de trois malfrats retraités ont été arrêtés à Rome pour avoir volés plusieurs établissements au cours des dernières décennies. Malgré leurs méfaits, les trois voleurs ont gagné la sympathie de la population et des forces de l'ordre.

Italo D., 71 ans, surnommé «il tedesco» (l'Allemand) a des problèmes de prostate depuis plusieurs années et souffre de diabète lié à l'âge. Des problèmes de santé qui ne l'ont pas empêché de continuer à exercer son activité professionnelle: c'est un voleur. En effet, même à la retraite, il a continué à commettre des vols, avec une préférence pour les bureaux de poste.

Il a réussi son dernier coup en mai dernier dans un bureau de poste situé près de la célèbre Via Appia Antica. Lui et ses complices — l'un a 68 ans, l'autre 77 — ont emporté environ 200 000 euros, selon la police. Deux autres braquages ont échoué la même année. Le trio de retraités a été arrêté vendredi dernier. Deux complices plus jeunes ont également été arrêtés.

Les trois malfrats sont connus de la police depuis les années 1970, ont été arrêtés à de nombreuses reprises et ont passé une partie considérable de leur vie derrière les barreaux. Tous ont un «casier judiciaire qui inspire le respect», écrivait ironiquement le portail d'information romain Roma Today ce week-end.

«Une constante à Rome»

Le plus célèbre d'entre eux est sans aucun doute Italo D.: arrêté pour la première fois en 1971 – il y a donc 53 ans – pour des vols et des agressions, «l'Allemand» est devenu une légende non seulement dans la pègre romaine, mais aussi auprès de la police en 1995, lorsqu'il a attaqué une banque en plein centre historique de Rome et pris 15 otages. L'un de ses complices de l'époque avait été membre de la «Banda della Magliana», un syndicat du crime romain notoire.

Les collègues retraités d'Italo D. sont également des criminels depuis des décennies, mais le trio ne travaille ensemble dans sa configuration actuelle que depuis quelques années. Un bar familial situé à Centocelle, un quartier à l'est de la ville, leur a servi de base. C'est là qu'ils ont pu planifier tranquillement leurs prochains coups, sans avoir à téléphoner et à être écoutés.

Le mode opératoire des braquages était généralement le même: le plus âgé du trio, Raniero P., 77 ans, faisait des copies de clés des entrées arrière des bâtiments où se trouvait le bureau de poste visé. Italo D. et Sandro B., 68 ans, ont ensuite pénétré sans problème dans le bâtiment et les deux complices plus jeunes, qu'ils appelaient «les maçons», ont fait dans la nuit un trou dans le mur depuis une pièce voisine, par lequel ils ont pu pénétrer directement dans le bureau de poste. Les voleurs se sont ainsi retrouvés dans le dos des guichetiers, ont pu profiter de l'effet de surprise, se saisir de l'argent et repartir par le même chemin qu'ils étaient venus.

Le fait que «l'Allemand» n'ait jamais touché un cheveu de ses victimes lors de ses braquages lui a valu une certaine sympathie de la part des médias. Même à l'âge de la retraite, il a minutieusement planifié ses coups, soigneusement repéré les lieux du crime et exécuté ses actions avec précision et sang-froid, écrit le Corriere della Sera, presque admiratif. C'est justement «une constante à Rome que les vieux truands ne prennent jamais leur retraite». La police a également rendu indirectement hommage aux longues carrières criminelles: l'arrestation du trio a eu lieu sous le nom de code «Vecchie Glorie», en français, vieilles gloires.

