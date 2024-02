Flor Bressers est sur la liste des «Most Wanted» d'Europol. Screenshot: Europol.

«Le coupeur de doigts» pilotait son empire de la coke depuis la Suisse

Flor Bressers a gagné des millions grâce à la cocaïne. Il figurait sur la liste des personnes les plus recherchées d'Europol. Comment a-t-il réussi à vivre incognito à Zurich? Les enquêteurs découvrent aujourd'hui son réseau.

Andreas Maurer / ch media

Février 2022, peu avant minuit: des policiers d'élite de l'unité spéciale Diamant encerclent la tour Renaissance à Zurich Ouest. Le nom «Falcon» est inscrit sur la sonnette, mais c'est Flor Bressers, l'un des criminels les plus recherchés d'Europe, qui habite au 22e étage. Le Belge y paie un loyer de 26 000 francs par mois. Cette nuit-là, les enquêteurs sortent de l'appartement de luxe avec des sacs remplis de pièces à conviction.

La police emmène l'homme, alors âgé de 35 ans, sa petite amie de 28 ans et leur bébé. Tous trois sont placés en détention provisoire. Huit mois plus tard, la Suisse extrade Flor Bressers vers la Belgique. L'armée de l'air belge le rapatrie à bord d'un jet d'affaires, et un convoi de police vient le chercher à l'aéroport. Une scène digne d'une réception d'Etat – pour le malfaiteur le plus célèbre du pays.

La tour Renaissance à Zurich, où le baron de la drogue logeait pour la modique somme de 26 000 francs par mois. Image: Shutterstock

Flor Bressers ne voyage toutefois pas en costume sur mesure, mais avec un pull beige, un gilet pare-balles, des menottes et un bandeau sur les yeux. Les autorités ont pris des mesures de sécurité maximales, car elles craignent une opération de libération par le crime organisé. Un important contingent de forces spéciales masquées l'accompagne.

Qui est Flor Bressers?

Issu d'une famille aisée, Flor Bressers a grandi dans la ville belge de Lommel. Sa mère travaillait comme directrice d'école. Le futur criminel a lui aussi d'abord misé sur l'éducation, avant d'étudier plusieurs années la criminologie à l'Université de Bruxelles. C'est pour cette raison qu'on le surnomme «l'universitaire» dans le milieu.

Les médias belges ont donné à Flor Bressers un autre surnom: «de Vingerknipper» («le coupeur de doigts»). Le parquet belge l'a en effet accusé d'avoir coupé le petit doigt d'un gangster néerlandais avec un sécateur. Faute de preuves, un tribunal l'a acquitté sur ce point, mais l'a condamné pour enlèvement, séquestration et prise d'otages.

De grandes quantités de cocaïnes écoulées en Suisse

Le Belge s'est lui-même donné un autre pseudonyme: Bongoking. C'est sous ce nom qu'il a organisé le trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe dans le système de discussion crypté Encrochat – une sorte de Whatsapp pour les criminels. Lorsque les enquêteurs français ont piraté ce service, ils ont découvert l'ampleur des activités de Flor Bressers.

Il a entretenu des liens directs avec les grands barons de la drogue d'Amérique du Sud ainsi qu'avec des organisations criminelles néerlandaises, et ainsi importé des tonnes de cocaïne – dont de grandes quantités auraient été écoulées en Suisse.

Les données sur les eaux usées en Suisse montrent que la poudre blanche y est particulièrement répandue, avec une tendance à la hausse. L'offre augmente toutefois encore plus que la demande. Les producteurs d'Amérique du Sud augmentent leurs surfaces de culture, et les contrebandiers ainsi que les dealers professionnalisent le circuit. Ils suivent leurs conteneurs à l'aide d'appareils GPS à piles et livrent la clientèle directement à domicile. On parle d'«ubérisation» du trafic de drogue.

Les chiffres de la cocaïne sur sol vaudois en 2019. Image: Allez Savoir!

Malgré ces évolutions, les prix restent stables. Une ligne coûte environ 15 francs – tout comme un cocktail dans un bar.

Et ce, bien que le degré de pureté mesuré par les laboratoires médico-légaux en Suisse ait tendance à augmenter. En raison de la concurrence, les dealers ne peuvent pas se permettre de trop étirer la poudre. En conséquence: certes, le danger lié aux produits de coupage diminue, mais le risque de problèmes cardiaques et circulatoires augmente en raison du dosage plus élevé.

Le plus grand succès de Fedpol

Lorsque Flor Bressers a cherché un refuge en dehors de la Belgique, il était donc logique qu'il s'installe au milieu d'un important marché de vente. Son arrestation est l'un des plus grands succès de l'Office fédéral de police (Feldpol).

Les enquêteurs ont eu accès aux messages piratés par la police française via l'agence de police européenne Europol. Fedpol a ainsi obtenu de nouvelles informations inquiétantes. Dans le crime organisé, la Suisse n'est pas seulement, comme on le pensait jusqu'à présent, un lieu de repli et de blanchiment d'argent, mais aussi un lieu de commerce actif.

Avec l'arrestation de Flor Bressers, le travail ne fait que commencer. Comment a-t-il réussi à vivre à Zurich pendant deux ans sans être reconnu? Les enquêteurs ont tout de même découvert une partie de son réseau.

L'intermédiaire discret

Son principal complice est en détention provisoire depuis près d'un an: Ahmet M. (nom modifié), un citoyen allemand d'origine turque. Agé de 42 ans, il a fait carrière comme concierge dans le monde international des hôtels de luxe, à Londres, Munich, Abu Dhabi et finalement en Suisse au Grand Resort Bad Ragaz (SG) et au Bürgenstock Resort (NW). Il s'est installé à Ebikon (LU) puis à Zurich, près de chez Flor Bressers.

L'allié de Flor Bressers, Ahmet M., à Zurich. Screenshot: Instagram

C'est là qu'il s'est mis à son compte et qu'il a créé une société proposant des services de concierge. Sur son site Internet, il proposait tout le package de base des super-riches: voyages, voitures, événements, divertissements, produits de luxe, services de santé et immobilier. Selon l'enquête du parquet de Zurich, Ahmet M. n'avait toutefois que deux clients: Flor Bressers et sa petite amie.

L'Allemand aurait servi d'intermédiaire pour permettre au couple de séjourner en Suisse sans être découvert. Il aurait ainsi blanchi de l'argent pour eux via son compte personnel et des sociétés-écrans, et encaissé un SUV de luxe – une Audi RS Q8 – à son nom.

Mais la question se pose également pour Ahmet M.: comment a-t-il réussi à passer inaperçu en tant qu'intermédiaire?

L'avocat zougois avec les meilleures relations

Des recherches montrent qu'il a pu compter sur les services d'un avocat zougois. Celui-ci représentait autrefois des conseillers d'Etat zougois et exerçait une fonction importante au sein du PLR. L'avocat a inscrit une société de couverture au registre du commerce. Celle-ci a établi un contrat de travail en tant que gérante pour la partenaire de Flor Bressers, qui a ainsi obtenu un permis de séjour sous une fausse identité auprès de l'office des migrations.

Interrogé, l'avocat affirme n'avoir vu Ahmet M. que deux fois, le temps de dix minutes. Et de déclarer:

«Pour moi, c'était une création d'entreprise normale, comme beaucoup d'autres»

Il lui a ensuite cédé la société pour un franc, comme le montre l'enquête. L'avocat n'a pas mauvaise conscience: «Il ne s'est rien passé pendant la période où j'ai travaillé pour la société».

Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est à cette époque que l'amie de Flor Bressers a reçu le faux contrat de travail de l'entreprise. L'avocat était alors le seul membre du conseil d'administration. Il n'y voit pas non plus de problème et explique:

«C'était un contrat de travail standard. Mais à cause du Covid, on ne pouvait pas vraiment travailler»

Aucune procédure n'est en cours contre l'avocat.

Ahmet M. se défend en arguant qu'il a mené une affaire normale avec des clients normaux. Une perquisition a cependant montré que son bureau ne contenait pratiquement pas de documents commerciaux ni de contrats avec d'autres clients. Une analyse des données de son téléphone portable a en outre révélé que, contrairement à ce qu'il prétend, il fréquentait souvent l'appartement de Flor Bressers.

Les mouvements de ses comptes semblent également suspects. Ahmet M. percevait des allocations de chômage, mais dépensait beaucoup plus d'argent et déposait en même temps de grosses sommes d'argent liquide aux Bancomats. En février 2022, le jour de l'arrestation de Flor Bressers, les flux financiers suspects ont cessé. Le même jour, Ahmet M. a vidé deux boxes de stockage chez un prestataire de self-stockage, où il avait entreposé pour le couple des meubles de luxe d'une valeur de 170 000 francs.

Selon le ministère public zurichois, Ahmet M. n'a pas de relations personnelles en Suisse. Il n'y serait venu que pour les affaires. On craint qu'en cas de libération, il ne s'échappe par la frontière vers le sud de l'Allemagne; sa détention provisoire a donc été prolongée. Le Tribunal fédéral a confirmé cela et révélé l'état de la procédure jusqu'à présent.

Un train de vue luxueux

Une autre procédure contre la petite amie de Flo Bressers a permis de connaître leur train de vie en Suisse. Le couple a dépensé 2,5 millions de francs en deux ans. Les sept postes de dépenses suivants donnent un aperçu:

660 000 fr. en bijoux et montres

400 000 fr. pour 131 bouteilles de vin (3000 fr. la bouteille)

218 000 fr. en habits pour femme

175 000 fr. pour un bateau à moteur

134 000 fr. en appareils hi-fi et télévisions

76 000 fr. en sacs à main

31 000 fr. en costumes sur mesure

Les appartements de la Renaissance Tower dans laquelle vivait Flor Bressers. Image: Screenshot Sotheby’s

Cette vie de luxe n'était possible que grâce aux services discrets de la Suisse. Les commanditaires en Belgique, qui s'occupaient des affaires, ont également joué un rôle important. Selon les médias belges, les enquêteurs ont jusqu'à présent démasqué les assistants suivants:

Un crypto-banquier italien et ses quatorze comptes

Caio Marchesani dirige une société de transfert de fonds à Londres. La police l'a arrêté à l'aéroport d'Heathrow sur ordre du parquet belge. L'affaire a fait grand bruit dans le monde de la finance londonienne. Caio Marchesani aurait géré quatorze comptes pour Flo Bressers sur une plateforme de crypto-trading, et aurait ainsi effacé les traces de l'argent. Il qualifie ces accusations de «fausses et inexactes».

L'avocat néerlandais et ses services spéciaux

Yehudi Moszkowicz était l'avocat néerlandais de Flor Bressers. Lorsqu'il a rendu visite à son client en prison en Belgique, le parquet belge l'a immédiatement placé derrière les barreaux. Il aurait fourni des prestations dépassant le cadre d'une relation juridique normale, et serait ainsi devenu membre d'une organisation criminelle.

Le détective privé ayant accès à Europol

Gilbert S. aurait espionné la police pour le compte de Flor Bressers. Par l'intermédiaire d'un enquêteur d'Europol, il aurait eu accès aux bases de données de la police. Le détective aurait également suivi des juges et des policiers. Un tribunal l'a condamné pour appartenance à une organisation criminelle qui importe de la cocaïne d'Amérique du Sud.

Une méthode systématique

La méthode est systématique: les gangs de la drogue infiltrent l'establishment à Anvers. Il y a des années déjà, la police judiciaire fédérale mettait en garde dans un rapport contre l'émergence d'un narco-Etat:

«Il n'est pas exclu qu'ils s'infiltrent peu à peu dans différents secteurs stratégiques comme la police, les douanes, la justice et l'économie»

C'est ce que Flor Bressers était en passe de faire. Il doit maintenant purger une peine de quatre ans de prison. Des années supplémentaires s'ajouteront probablement en raison de procédures en cours.

Jugement prochain

Dans les prochains mois, Flor Bressers va être jugé dans le cadre d'une affaire concernant la société anversoise Kriva Rochem, qui prétendait dessaler de l'eau de mer. En réalité, elle a fait passer en contrebande 16 tonnes de cocaïne d'une valeur de 25 000 francs le kilo sur ordre du Belge.

Dans au moins dix transports, la société a dissimulé la poudre blanche sous des chargements de soja, dans des boîtes de thon ou sous des tas de tuiles.

La compagne de Flor Bressers, que la Suisse a également extradée vers la Belgique, a en revanche pu quitter la prison. Elle porte un bracelet électronique, mais peut s'occuper de son bébé à la maison.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder