Plus de 400 victimes de Mohamed Al-Fayed se manifestent

Trois survivantes d'agressions sexuelles commises par Mohamed Al-Fayed. Keystone

400 victimes et témoins se sont manifestés durant les six dernières semaines avec des accusations de viols et d'abus sexuels contre Mohamed Al-Fayed remontant jusqu'en 1979.

Plus de 400 personnes, des femmes accusant de violences sexuelles Mohamed Al-Fayed ainsi que des témoins, ont pris contact depuis six semaines avec les avocats représentant les victimes de l'ancien propriétaire du magasin londonien Harrods. La BBC a révélé le scandale le 19 septembre.

Ces personnes accusent Mohamed Al-Fayed -décédé en 2023- de viols et d'agressions sexuelles. L'enseigne britannique a indiqué avoir été contactée par plus de 250 personnes pour négocier un accord à l'amiable. La police de Londres a dit avoir été sollicitée par «60 personnes racontant leur expérience».

Les accusations les plus anciennes remontent à 1979, selon la police. Les agressions auraient duré plus de trente ans, jusqu'en 2013.

Début de la procédure judiciaire

L'équipe d'avocats a annoncé avoir envoyé sa première lettre de demande d'indemnisation à Harrods. «C'est le début de la procédure judiciaire officielle. (...) Cette lettre sera suivie par des centaines d'autres», a précisé Dean Armstrong:

«Plus de 400 personnes, pas toutes des survivantes mais aussi des témoins ont également contacté l'équipe Justice for Harrods Survivors (Justice pour les survivantes d'Harrods). Nous avons désormais des clientes qui ont été victimes d'agression à Harrods, au club de football de Fulham et dans divers lieux associés à Al-Fayed»

L'homme d'affaires, décédé l'an dernier à 94 ans, avait acheté Harrods en 1985, six ans après le Ritz à Paris. Il avait ensuite acquis le club de football de Fulham en 1997. «L'ampleur des agressions perpétrées par Al-Fayed et facilitées par son entourage ne cesse malheureusement de croître», a déploré l'avocat.

A Harrods

Selon sa consoeur Maria Mulla, la plupart des victimes ont été agressées à Harrods, mais d'autres ont pu l'être sur le yacht de l'homme d'affaires, dans son avion, dans sa villa à Saint-Tropez, au Ritz, etc...

Ces femmes viennent pour la plupart du Royaume-Uni, mais des demandes proviennent «du monde entier», a ajouté un autre avocat, Bruce Drummond, citant le Canada, les Etats-Unis, l'Australie, l'Europe. «Chaque jeune femme qui était dans son orbite était une cible», a dit l'avocat.

Après la conférence de presse, Jen, une femme s'est dite «horrifiée» par le nombre de personnes concernées. «Je pensais que c'était seulement moi», a dit Lindsay qui, comme Jen, n'a pas souhaité donner son nom. Elle a appelé à boycotter Harrods: «Nous pensons que les gens devraient aller ailleurs pour leur shopping». (ats/afp)