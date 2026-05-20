Le prince William est fan de ce club
Aston Villa a l'occasion de remporter le deuxième trophée européen majeur de son histoire, ce mercredi soir (21h00). L'actuel 4e de Premier League anglaise défie les Allemands de Freiburg – avec les Suisses Johan Manzambi et Bruno Ogbus – en finale de l'Europa League.
Les Villans pourront compter sur un fan de très haut rang: le prince William. On ne sait pas encore si l'héritier du trône d'Angleterre (43 ans) fera le déplacement jusqu'à Istanbul, mais une chose est sûre: au stade ou derrière sa TV, il vivra cette finale très intensément. Et pour cause: il est un grand supporter d'Aston Villa depuis son enfance.
Et malgré son statut et les codes extrêmement courtois de la famille royale, le fils de Charles III n'hésite pas à montrer ostensiblement ses émotions quand il va voir jouer ses protégés. On le voit régulièrement brandir des poings rageurs ou hurler sa joie quand Aston Villa marque. Par exemple lors de la demi-finale retour d'Europa League le 7 mai contre Nottingham Forest (4-0), qui est pourtant aussi une autre formation anglaise. William est même allé célébrer la qualification avec les joueurs, dans les vestiaires.
Ce choix de club de cœur est à première vue très surprenant, pour plusieurs raisons. Premièrement, Aston Villa n'est depuis belle lurette plus un club prestigieux d'Angleterre. Le dernier de ses sept titres nationaux remonte à 1981. Il a certes aussi gagné une Ligue des champions, mais c'était en 1982. Un mois avant la naissance de William.
Durant la jeunesse du prince, dans les années 1980 et 1990, quand est né son amour pour les Villans, ceux-ci n'étaient qu'un club moyen de première division. Sans aucun trophée remporté, hormis deux Coupes de la ligue. Et ce n'est pas le sacre en Intertoto, une ancienne coupe européenne de pacotille, qui a rendu ce palmarès plus glorieux.
Ensuite, Aston Villa est un club basé à Birmingham. Une ville industrielle de l'ouest de l'Angleterre, loin du pouvoir royal à Londres. La capitale ne manque pourtant pas de prestigieuses équipes: Arsenal, Chelsea, Tottenham ou encore West Ham. Mais non, le prince de Galles a choisi Aston Villa. Il en a expliqué la raison à la BBC, en 2024:
Une volonté de se démarquer, donc. Mais soutenir un club moins fort lui a donné quelques sueurs froides, comme William le souligne avec humour:
L'interview de William sur la BBC 📺
"I felt there was something I could connect with." 💜— BBC Sport (@BBCSport) October 3, 2024
Why does Prince William support Aston Villa? 🤔⤵️#BBCFootball #AVFC pic.twitter.com/ofe9gnp89O
Mais le prince est resté fidèle. Et quand il a enfin pu aller voir son premier match à Villa Park, avec des amis amoureux eux aussi de «ce club qui a toujours eu une grande histoire», la magie a pris.
La passion du William ne s'arrête pas dès la fin des matchs. RMC Sport souligne que l'héritier du trône «a révélé qu'il était un contributeur régulier, bien qu'anonyme, aux forums de discussion en ligne (des fans d'Aston Villa)».
Reste donc à savoir si les Villans recevront un accueil officiel princier s'ils remportent cette Europa League.