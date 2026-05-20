Le Prince William vit passionnément les matchs de son club de cœur, Aston Villa. image: watson

Le prince William est fan de ce club

L'héritier du trône d'Angleterre est un fervent supporter du club de Birmingham, qui dispute ce mercredi (21h00) la finale de l'Europa League contre Freiburg. Un amour surprenant, mais qui s'explique.

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Aston Villa a l'occasion de remporter le deuxième trophée européen majeur de son histoire, ce mercredi soir (21h00). L'actuel 4e de Premier League anglaise défie les Allemands de Freiburg – avec les Suisses Johan Manzambi et Bruno Ogbus – en finale de l'Europa League.

Les Villans pourront compter sur un fan de très haut rang: le prince William. On ne sait pas encore si l'héritier du trône d'Angleterre (43 ans) fera le déplacement jusqu'à Istanbul, mais une chose est sûre: au stade ou derrière sa TV, il vivra cette finale très intensément. Et pour cause: il est un grand supporter d'Aston Villa depuis son enfance.

Le prince William s'est lâché sur les buts d'Aston Villa contre Nottingham Forest, en demi-finale d'Europa League. image: getty

Et malgré son statut et les codes extrêmement courtois de la famille royale, le fils de Charles III n'hésite pas à montrer ostensiblement ses émotions quand il va voir jouer ses protégés. On le voit régulièrement brandir des poings rageurs ou hurler sa joie quand Aston Villa marque. Par exemple lors de la demi-finale retour d'Europa League le 7 mai contre Nottingham Forest (4-0), qui est pourtant aussi une autre formation anglaise. William est même allé célébrer la qualification avec les joueurs, dans les vestiaires.

Ce choix de club de cœur est à première vue très surprenant, pour plusieurs raisons. Premièrement, Aston Villa n'est depuis belle lurette plus un club prestigieux d'Angleterre. Le dernier de ses sept titres nationaux remonte à 1981. Il a certes aussi gagné une Ligue des champions, mais c'était en 1982. Un mois avant la naissance de William.

Le prince de Galles est un habitué de Villa Park, comme ici en 2025 contre le PSG en Ligue des champions. image: getty

Durant la jeunesse du prince, dans les années 1980 et 1990, quand est né son amour pour les Villans, ceux-ci n'étaient qu'un club moyen de première division. Sans aucun trophée remporté, hormis deux Coupes de la ligue. Et ce n'est pas le sacre en Intertoto, une ancienne coupe européenne de pacotille, qui a rendu ce palmarès plus glorieux.

Ensuite, Aston Villa est un club basé à Birmingham. Une ville industrielle de l'ouest de l'Angleterre, loin du pouvoir royal à Londres. La capitale ne manque pourtant pas de prestigieuses équipes: Arsenal, Chelsea, Tottenham ou encore West Ham. Mais non, le prince de Galles a choisi Aston Villa. Il en a expliqué la raison à la BBC, en 2024:

«Il y a longtemps, à l'école, je me suis mis au football, à fond. Je cherchais un club à soutenir, et tous mes amis à l'école étaient soit des fans de Manchester United, soit des fans de Chelsea. Je ne voulais pas suivre les équipes ordinaires, je voulais avoir une équipe qui soit plus au milieu du tableau, qui puisse me procurer des moments de montagnes russes émotionnelles, plus intenses.»

Aston Villa peut écrire l'une des plus belles pages de son histoire, ce mercredi. image: Keystone

Une volonté de se démarquer, donc. Mais soutenir un club moins fort lui a donné quelques sueurs froides, comme William le souligne avec humour:

«Avec du recul, ce n'était pas une bonne idée, car j'aurais pu avoir des temps plus faciles»

Mais le prince est resté fidèle. Et quand il a enfin pu aller voir son premier match à Villa Park, avec des amis amoureux eux aussi de «ce club qui a toujours eu une grande histoire», la magie a pris.

«C'était contre Bolton, en 2000, en Coupe d'Angleterre. J'étais assis dans les tribunes avec tous les fans, avec mon bonnet sur la tête, et j'ai eu beaucoup de plaisir. L'ambiance, la camaraderie: j'ai vraiment senti qu'il y avait ici une chose avec laquelle je pouvais me connecter.»

La passion du William ne s'arrête pas dès la fin des matchs. RMC Sport souligne que l'héritier du trône «a révélé qu'il était un contributeur régulier, bien qu'anonyme, aux forums de discussion en ligne (des fans d'Aston Villa)».

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Reste donc à savoir si les Villans recevront un accueil officiel princier s'ils remportent cette Europa League.