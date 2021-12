Cette victoire évite à Meghan Markle et son père de devoir comparaître au procès pour témoigner contre le groupe de presse. Image: Shutterstock

Meghan Markle gagne un procès contre la presse à scandale

L'épouse du prince Harry a remporté jeudi son procès contre un tabloïd britannique qui portait atteinte à sa vie privée. Grâce à cette victoire, elle souhaite remodeler l'intégralité de la presse à scandale.

Meghan Markle a salué jeudi sa «victoire» contre un tabloïd britannique débouté d'un appel contre sa condamnation pour atteinte à la vie privée. Dans un communiqué, la duchesse de Sussex a déclaré qu'elle espérait que la décision enhardirait d'autres victimes à poursuivre en justice les journaux à sensation afin d'en modifier leur système.

«C'est une victoire pour moi, mais aussi quiconque a toujours eu peur de défendre ce qui est juste» Meghan Markle, duchesse de Sussex communiqué

Excessive et illégale

L'ex-actrice de 40 ans a poursuivi Associated Newspapers en justice après la publication en février 2019 d'extraits d'une lettre qu'elle avait envoyée à son père, Thomas Markle, six mois plus tôt. En février 2021, un juge de la Haute Cour de Londres a estimé que la publication était «excessive et illégale». Il a ordonné au groupe de presse gérant notamment le Daily Mail et le Mail on Sunday de payer des centaines de milliers de livres sterling de frais juridiques provisoires et d'imprimer une déclaration en première page qui reconnaitrait la victoire juridique de l'Américaine.

Alors que le groupe de presse avait tenté d'annuler cette décision de la Haute Cour, l'appel en justice a été rejeté. Evitant ainsi à Meghan Markle et son père de devoir comparaître au procès pour témoigner. «Ce qui importe le plus, c'est que nous sommes maintenant collectivement assez courageux pour remodeler une industrie des tabloïds qui pousse les gens à être cruels et tire profit des mensonges et de la douleur qu'ils créent», a-t-elle conclu. (ats/mndl)