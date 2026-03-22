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Méningite: L’Angleterre revoit à la baisse le nombre de cas

Students queuing to receive vaccines and antibiotics at the University of Kent campus in Canterbury, England, Thursday March 19, 2026. (Gareth Fuller/PA via AP) Britain Meningitis
Des étudiants font la queue pour recevoir vaccins et antibiotiques sur le campus de l’Université du Kent à Canterbury.Keystone

L’Angleterre revoit à la baisse le nombre de cas de méningite

Les autorités sanitaires du Royaume-Uni ont revu à la baisse le nombre de cas liés à l’épidémie de méningite à méningocoques dans le sud-est de l’Angleterre, désormais établi à 29 infections dont 20 confirmées, après de nouveaux tests.
22.03.2026, 20:1222.03.2026, 20:12

Le nombre de cas dans l’épidémie de méningite à méningocoques dans le sud-est de l’Angleterre a été révisé à la baisse dimanche, passant de 34 à 29, dont 20 confirmés. L’épidémie a déjà fait deux morts, ont indiqué les autorités sanitaires.

Après des tests complémentaires, le nombre de cas suspects est descendu de 11 à 9, et le nombre de cas confirmés de 23 à 20, a indiqué l'agence de sécurité sanitaire UKHSA.

Le ministre de la Santé Wes Streeting a salué les «efforts herculéens» déployés pour protéger la population et prendre en charge les malades depuis plus d'une semaine. Il avait estimé mardi que cette épidémie était «sans précédent».

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Au total, 9078 vaccins ont été administrés dans le cadre d'une campagne ciblée contre le méningocoque B, lancée par les autorités, et 12 595 doses d'antibiotiques ont été distribuées dans le Kent, région où sévit l'épidémie, a indiqué l'UKHSA.

Epidémie dans une discothèque

Ce traitement est destiné aux étudiants de l'université du Kent, à toute personne ayant fréquenté la discothèque Club Chemistry à Canterbury entre le 5 et le 7 mars, source probable de l'épidémie, ainsi qu'à l'entourage proche des personnes infectées ou soupçonnées d'avoir été infectées.

Des dizaines de personnes éligibles ont continué de recevoir des vaccins ou antibiotiques dimanche, mais il n'y avait plus de file d'attente devant le centre de vaccination de l'université du Kent à Canterbury, encore très fréquenté la veille.

Juliette Kenny, une lycéenne de 18 ans, et un étudiant de l'université du Kent, âgé de 21 ans, sont décédés après avoir contracté cette grave infection bactérienne.

Au Royaume-Uni, les nourrissons sont vaccinés contre le méningocoque B depuis 2015, mais les générations nées avant cette date ne sont pas couvertes. (tib/ats)

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