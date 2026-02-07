Cette école de recrues est confinée à cause d'un cas de méningite
Les soldats d'une caserne lucernoise n'ont pas pu quitter les lieux pour le week-end. Une personne atteinte de méningite a été conduite à l'hôpital.
Une recrue de la caserne d’Emmen (LU) a été hospitalisée dans la nuit de vendredi à samedi en raison d’une méningite. Par mesure de précaution, 120 autres recrues n’ont pas été autorisées à partir en congé durant le week-end.
Les recrues bénéficient d’un suivi médical, et un soutien psychologique leur est proposé si nécessaire, indique l'armée. La troupe se trouve actuellement dans la quatrième semaine de l’école de recrues de la défense aérienne sol-air.
En Suisse, environ 60 cas de méningite bactérienne grave sont recensés chaque année. La maladie se transmet généralement de personne à personne par des gouttelettes, en particulier en cas de contact étroit. (ats)
