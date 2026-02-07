assez ensoleillé11°
Cette école de recrues est confinée à cause d'un cas de méningite

A female soldier walks over a meadow, pictured on site of the medical corps of the Swiss Armed Forces on June 18, 2013, in Buetschwil, canton of St. Gallen, Switzerland. A medical unit of the army run ...
La caserne a été vidée par mesure de précaution (photo d'illustration). Image: KEYSTONE

Les soldats d'une caserne lucernoise n'ont pas pu quitter les lieux pour le week-end. Une personne atteinte de méningite a été conduite à l'hôpital.
07.02.2026, 13:5907.02.2026, 14:06

Une recrue de la caserne d’Emmen (LU) a été hospitalisée dans la nuit de vendredi à samedi en raison d’une méningite. Par mesure de précaution, 120 autres recrues n’ont pas été autorisées à partir en congé durant le week-end.

Armée suisse: «La situation est très grave. Il y a un besoin urgent d’agir»

Les recrues bénéficient d’un suivi médical, et un soutien psychologique leur est proposé si nécessaire, indique l'armée. La troupe se trouve actuellement dans la quatrième semaine de l’école de recrues de la défense aérienne sol-air.

En Suisse, environ 60 cas de méningite bactérienne grave sont recensés chaque année. La maladie se transmet généralement de personne à personne par des gouttelettes, en particulier en cas de contact étroit. (ats)


