Macron et Sunak luttent pour leur survie

Macron et Sunak risquent un bain de sang politique

A l'approche des élections en France et au Royaume-Uni, les perspectives sont sombres pour les partis au pouvoir. Leurs chefs sont menacés de disparition politique ou de terminer leur carrière en tant que «canard boiteux».

Emmanuel Macron et Rishi Sunak partagent bien des points communs. Ils ont presque le même âge (le Français a 46 ans, le Britannique 44) et sont fils de médecins. Ils ont reçu une éducation prestigieuse et ont travaillé comme banquiers d'affaires et gestionnaires de fonds spéculatifs avant de se lancer dans la politique. Ils ont atteint la plus haute marche à l'échelle de leur pays.

Sur le plan personnel, le président de la République libéral et le Premier ministre conservateur semblent bien s'entendre. L'année dernière, ils ont célébré une sorte de réconciliation à l'Elysée, après que les relations entre les deux pays se soient temporairement tendues en raison du Brexit et de l'afflux de migrants par bateau vers la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni.

Il est désormais question de survie politique, pour l'un comme pour l'autre. Emmanuel Macron et Rishi Sunak ont prévu des élections législatives presque en même temps. Les Français voteront en deux tours les 30 juin et 7 juillet, les Britanniques exactement entre les deux, le 4 juillet. Mais pour les deux hommes d'Etat, le tableau s'est assombri. Tous deux risquent fort de se retrouver sans majorité parlementaire.

Dans les deux cas, la nomination a été assez surprenante. En Angleterre, on s'attendait à de nouvelles élections à l'automne. En France, Emmanuel Macron a complètement pris de court ses amis et ses ennemis politiques avec son annonce spontanée le soir des élections européennes. Pour lui, comme pour Rishi Sunak, il s'agit d'une sorte de fuite en avant. Avec de minces chances de succès.

Le cas Rishi Sunak

Les perspectives n'ont jamais été très bonnes pour les conservateurs britanniques. Depuis des mois, les voilà largement distancés dans les sondages par le parti d'opposition travailliste. Le coup d'éclat surprise de Sunak n'a rien changé à cette situation. Les deux tiers de la campagne électorale de six semaines approchent et l'écart entre les Tories et le Labour Party ne s'est pas réduit d'un iota.

De nombreux électeurs ont fait part de leur opinion, lassés du chaos des Tories, de la politique d'austérité sévère et du déclin économique. A cette fatigue s'ajoute le fait que les conservateurs sont mis sous pression par l'extrême droite, par le parti Reform UK du précurseur du Brexit et archi-populiste Nigel Farage.

Il ne s'en cache pas. Son objectif est de chasser les Tories du pouvoir. Nigel Farage se dit même prêt à accepter un gouvernement dirigé par le chef du Labour, Keir Starmer. Il spécule qu'il sera tellement «incompétent» que les Britanniques l'appelleront au poste de Premier ministre dans cinq ans au plus tard en tant que «sauveur» à la tête d'une nouvelle alliance de droite.

C'est un pari audacieux, mais l'aile droite des Tories ne semble pas hostile à une alliance avec Reform UK, contre laquelle les conservateurs modérés, comme l'ex-premier ministre et actuel ministre des Affaires étrangères David Cameron, mettent en garde avec insistance. Pour affirmer ses prétentions, Nigel Farage devra sans doute conquérir pour la première fois un siège à la Chambre des communes lors de sa septième tentative.

Il se présente dans le bastion du Brexit de Clacton-on-Sea, avec toutes ses chances. A l'origine, le sexagénaire n'avait pas l'intention de se présenter lui-même aux élections, mais il a changé d'avis. Immédiatement, les sondages de Reform UK ont grimpé en flèche.

Dans les sondages YouGov, les populistes de droite ont même dépassé les Tories. Le parti actuellement au pouvoir est encore en tête, mais la concurrence de la droite est néanmoins dévastatrice, en raison du système électoral majoritaire. Selon les modèles de prévision actuels, le Labour peut conquérir une majorité des deux tiers des 650 sièges de la Chambre des communes (House of Commons, la chambre basse du Parlement britannique).

Les sociaux-démocrates ont certes eux aussi perdu des voix, mais leur président Keir Starmer peut se contenter de mener une campagne «zéro risque». Tandis que le Premier ministre Rishi Sunak a commis des bourdes monumentales, on spécule déjà sur le fait qu'il pourrait s'éclipser dans son penthouse de luxe en Californie après cette défaite prévisible.

Le cas Emmanuel Macron

Les Français sont tout aussi mécontents de leur gouvernement que les Britanniques. La sanction est tombée lors des élections européennes. L'alliance libérale d'Emmanuel Macron a subi des pertes importantes. Le Rassemblement national (RN), parti d'extrême droite, est sorti grand vainqueur. Le président a alors décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Même des proches comme le Premier ministre Gabriel Attal n'ont été informés que peu de temps avant.

La France se demande désormais ce qui a poussé Macron à cet «acte désespéré». Il n'a prévu que trois semaines pour la campagne électorale. Les observateurs pensent qu'il a spéculé sur le fait que ce délai serait trop court pour que les spectres des partis de droite et de gauche puissent s'allier entre eux. Cela a échoué, du moins dans le cas de la gauche.

Les partis, auparavant en désaccord, se sont formés en un rien de temps en un «front populaire» dont l'objectif déclaré est d'empêcher la victoire électorale du RN de Marine Le Pen. Il est en tête des sondages, le Nouveau Front Populaire a rattrapé son retard. Les libéraux d'Emmanuel Macron risquent d'être écartelés entre ces deux pôles.

La droite et la gauche font de grandes promesses que le pays, fortement endetté, ne peut probablement pas se permettre. Parmi elles, le retrait de la réforme des retraites de Macron. Le ministre des Finances et de l'Economie Bruno Le Maire a averti mercredi dans Le Monde que la France pourrait être mise «sous tutelle» par le FMI et la Commission européenne, comme la Grèce avant elle.

Il est peu probable que cela impressionne l'électorat. Dans le camp Macron, c'est la cacophonie. Beaucoup regrettent la décision du chef de l'Etat. Les pronostics sont difficiles en raison du système électoral majoritaire. Alors qu'au Royaume-Uni, la devise est «The winner takes it all», en France, il faut au moins 50% des voix pour gagner au premier tour.

Dans le cas contraire, il y a un second tour auquel ne participent pas simplement les deux candidats arrivés en tête dans une circonscription, mais tous ceux qui ont obtenu au moins 12,5% des électeurs inscrits. Ce qui rend l'élection difficilement prévisible. Actuellement, les observateurs politiques estiment qu'aucun camp n'obtiendra la majorité absolue.

C'était déjà le cas auparavant, mais un véritable chaos n'est pas exclu. La tête de liste du RN, Jordan Bardella, a fait savoir qu'il ne voulait gouverner qu'avec une majorité. Et au sein du Front populaire, les divergences pourraient à nouveau éclater, notamment entre les socialistes et les radicaux de gauche de La France insoumise (LFI).

Raphaël Glucksmann, la nouvelle «star» de la gauche française, a souligné qu'il n'accepterait pas le fondateur de LFI Jean-Luc Mélenchon comme premier ministre. Il n'est «pas assez consensuel», selon lui. Mélenchon balaie cet argument. Dans tous les cas, de nombreuses questions se posent. Dans de telles circonstances, comment un gouvernement pourrait-il voir le jour? Le mystère reste entier. Et les coalitions ne sont pas au goût de la population française.

Pour s'en sortir, on spécule sur un gouvernement de technocrates sans parti. Il devra lui aussi organiser des majorités au Parlement. Beaucoup de possibilités restent ouvertes. Alors qu'un résultat électoral clair est prévisible au Royaume-Uni, la Grande Nation est menacée par l'incertitude. Et Emmanuel Macron pourrait se muter en «canard boiteux» pour ce qu'il lui reste des trois dernières années de mandat.