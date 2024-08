Le moteur d'une fusée explose lors d'un test spatial en Ecosse

Nouveau revers pour l'industrie spatiale britannique: le moteur d'une fusée a pris feu lors d'un essai de lancement.

Le moteur d'une fusée a explosé lors d'un essai de lancement depuis une nouvelle base spatiale dans le nord de l'Ecosse, ont indiqué mardi les responsables du projet. L'incident n'a pas fait de blessé.

Il s'est produit lundi soir sur la base de SaxaVord, sur l'île isolée d'Unst dans l'archipel des Shetlands, a indiqué la société allemande Rocket Factory Augsburg (RFA). L'entreprise espère y lancer la première fusée verticale depuis le sol britannique d'ici à la fin de l'année.

Un porte-parole a reconnu «une anomalie» lors de l'essai. «La rampe de lancement a été préservée et sécurisée, la situation est sous contrôle et tout possible danger immédiat a été minimisé», a-t-il ajouté.

La base de SaxaVord, via un porte-parole, a indiqué compter «travailler avec RFA pour comprendre et tirer les leçons des causes [de l'incident] et [...] avancer vers la phase suivante de leurs préparatifs».

Echec en 2023

SaxaVord a reçu en décembre dernier l'autorisation du régulateur aérien britannique de lancer jusqu'à 30 satellites par an à partir de cette année. Il s'agit du premier site de lancement vertical totalement homologué en Europe occidentale, où se multiplient les projets ces dernières années, portés par de nombreux programmes de minilanceurs et la commercialisation de l'espace.

Au Royaume-Uni même, les autorités veulent soutenir le secteur après le Brexit, qui a marqué la fin de la participation du pays à certains projets européens. Outre les Shetlands, des projets concurrents sont en cours comme à Sutherland, dans le nord de l'Ecosse, ou encore «Spaceport Cornwall» dans le sud-ouest de l'Angleterre.

En janvier 2023, une tentative de lancer ainsi un satellite pour la première fois depuis le sol britannique s'était soldée par un échec. Une fusée lancée par un Boeing 747 de Virgin Orbit du milliardaire britannique Richard Branson n'avait pas réussi à atteindre son orbite cible. (ats)