La Suisse devra-t-elle imposer la vaccination sans le dire?

De plus en plus d'élus suisses estiment, à plus ou moins haute voix, qu’il est temps de serrer la vis au sujet des Suisses toujours réticents à se faire vacciner. Plusieurs possibilités sont déjà évoquées, en voici quelques-unes.

Les indices se multiplient depuis plusieurs jours, à coup d’interviews et de conférences de presse: prochainement, la Suisse pourrait bien devoir faire un move significatif pour inciter la population encore hésitante à se faire vacciner.

Si l’augmentation des cas se poursuit et qu’elle finit par mettre sous pression les hôpitaux, la question ne sera plus de savoir si le Conseil fédéral prendra des dispositions, mais quand. On fait le point sur ce qui est envisageable, avec l'avis de nos …