La guerre entre Meghan, Harry et la famille royale, épisode #53



Meghan a sorti l'artillerie lourde en accusant sa belle-soeur, Kate et sa belle-mère, Camilla, d'être à l'origine des fuites sur les accusations de harcèlement à son encontre.

Décidément, l'interview de ce dimanche de la Duchesse de Sussex, avec Oprah Winfrey, semble attiser les foudres de tous les côtés de la couronne britannique. A notre gauche, Meghan est «under attack» pour des faits de harcèlement de ses employés, datant de 2018, et qui sortent comme par hasard, maintenant. A notre droite, Kate Middleton et Camilla, l'épouse du Prince Charles, sont accusées, par Meghan, de la trahir dans la presse.

L'interview de la discorde

Et le Prince Andrew, on en reparle?

Certains médias anglais s'offusquent d'un système de deux poids deux mesures entre Meghan et la polémique pédophile autour du Prince Andrew et son ancien meilleur ami, Jeffrey Epstein. Pourquoi est-ce que Buckingham Palace lancerait une enquête contre Meghan et son ancienne équipe, alors que, jusqu'ici, rien n'a été fait officiellement autour du Prince Andrew? (jch)

