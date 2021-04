International

Le Brexit attise les émeutes en Irlande du Nord



Belfast, la capitale d'Irlande du Nord, est sujette à de nombreux affrontements, depuis quelques jours. Les tensions viennent surtout du Brexit, qui ébranle l'équilibre fragile entre les communautés de la ville.

L'Irlande du Nord, vit, depuis quelques jours, de violents affrontements entre forces de l'ordre et les différentes communautés de la capitale Belfast. En cause, le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Retour sur les événements de la nuit du jeudi au vendredi.

L'élément déclencheur

Jeudi soir, des centaines de jeunes hommes et adolescents se sont rassemblés dans un quartier de l'ouest de la ville. Masqués et portants des cagoules, les émeutiers ont catapulté des pierres, briques, pétards et autres bouteilles contre la police, positionnée dans des véhicules blindés. Les forces de l'ordre ont d'ailleurs riposté avec un imposant canon à eau.

Les communautés concernées par les violences de jeudi soir: les républicains et les unionistes. Les républicains, connus sous le nom du Sinn Fein, sont principalement des catholiques partisans de la réunification du pays. En face, les unionistes, des protestants, estiment que Londres a trahi leur pays, à travers le Brexit.

Pourquoi? Car le nouveau système engendre des contrôles douaniers entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, ce qui perturbe les approvisionnements en direction de l'Irlande du Nord. La police a tenté de faire appel à des personnes influentes dans les deux partis, pour dissuader les habitants de se joindre aux émeutes, mais cela sans succès.

