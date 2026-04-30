Des passants contemplent la mystérieuse statue à Waterloo. Keystone

Banksy a-t-il encore frappé à Londres?

Une grande statue a fait son apparition sur un socle dans le centre de Londres, au Royaume-Uni. Le nom de Banksy est griffonné à sa base. Il pourrait s'agir d'une nouvelle œuvre de l'artiste britannique.

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Elle représente un homme en costume marchant d'un pas décidé, une jambe hors du socle, tout en brandissant un drapeau qui lui couvre le visage. Sa présence a été signalée mercredi.

La statue se situe à Waterloo Place, dans le centre de la capitale, à proximité des figures centenaires du roi Edouard VII et de l'infirmière Florence Nightingale, personnalité de l'histoire de la santé publique britannique, ainsi que du mémorial de la guerre de Crimée.

Banksy, dont l'identité n'a jamais été officiellement confirmée, n'a pas encore revendiqué l'oeuvre sur son compte Instagram.

Surtout connu pour ses fresques murales et leur style caractéristique au pochoir, l'artiste utilise généralement ce réseau pour authentifier ses oeuvres. Il publie alors des images accompagnées d'une légende.

Enquête sur la véritable identité

Cette apparition intervient un peu plus d'un mois après la publication d'une enquête de Reuters, dans laquelle l'agence a affirmé avoir la confirmation de la véritable identité de Banksy.

Le tabloïd Mail on Sunday avait affirmé la même chose il y a près de 20 ans. L'artiste avait alors été présenté comme un Britannique de 52 ans, Robin Gunningham, qui aurait ensuite changé de nom pour devenir David Jones.

L'article s'appuyait notamment sur le procès-verbal d'une arrestation à New York en 2000, ainsi que sur des témoignages de personnes ayant vu Banksy lors d'une visite en Ukraine.

Il suscite un véritable engouement médiatique et populaire chaque fois qu'il dévoile une nouvelle oeuvre et avait déjà créé une statue, installée à Londres.

Intitulée The Drinker (Le buveur), elle parodiait le célèbre bronze d'Auguste Rodin Le Penseur. Elle avait été dévoilée en 2004 puis volée peu après. Un litige concernant sa propriété a duré pendant des années. (ats/vz)