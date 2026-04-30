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Le jury de la Biennale de Venise démissionne

Le jury d’une célèbre manifestation démissionne avec fracas

Alors que la Biennale de Venise a lieu dans neuf jours, les cinq personnes qui composent son jury ont claqué la porte sur fond de grosse polémique.
30.04.2026, 18:4930.04.2026, 18:55

C’est un séisme dans le monde de l’art. Le jury de la Biennale de Venise a démissionné jeudi, nous apprend le New York Times, d’après un communiqué.

Cela faisait quelques jours que des tensions agitaient le milieu, alors que des groupements demandaient la fermeture des pavillons russes et israéliens. Le jury avait décidé d’exclure «les artistes originaires de pays accusés de crime contre l’humanité» des Lions d’or et d’argent, mais ça n’a calmé personne.

Dans ce communiqué, les cinq membres du jury ont évoqué «les pays» dont les dirigeants font actuellement l'objet d'une enquête de la Cour pénale internationale. Alors qu’aucun n’est nommé, on pense à Benyamin Netanyahou, dans le viseur de la CPI pour crimes de guerre liés aux actions d'Israël à Gaza et, bien sûr, Vladimir Poutine.

Le New York Times rappelle notamment que Belu-Simion Fainaru, sculpteur représentant Israël cette année, «avait consulté des avocats au sujet de la décision du jury de la Biennale et, mercredi, le ministre italien de la Culture a téléphoné à Fainaru pour lui témoigner son soutien».

(fv)

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