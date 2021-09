Les pénuries d'essence au Royaume-Uni se sont aggravées sous l'effet d'achats de panique de Britanniques inquiets. Boris Johnson sollicitera l'armée, si besoin.

Le Royaume-Uni a demandé lundi à son armée de se tenir prête à venir en aide dans la crise du carburant en cours dans le pays. Durant le weekend les Britanniques inquiets se sont rués dans les stations-service, en laissant beaucoup à sec.

Les pénuries d'essence au Royaume-Uni se sont aggravées lundi sous l'effet d'«achats de panique» d'automobilistes inquiets: