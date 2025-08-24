assez ensoleillé22°
DE | FR
burger
International
Espagne

La vague de chaleur en Espagne a battu des records

Two women walk with their heads covered to protect from the sun during extreme hot weather in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 17, 2025. (AP Photo/Paul White) Spain Extreme Weather Heat
Keystone

La vague de chaleur en Espagne a battu des records

Le mois de juillet a été le plus chaud jamais enregistré dans la Péninsule ibérique.
24.08.2025, 14:1124.08.2025, 14:11
Plus de «International»

La vague de chaleur qui a frappé l'Espagne pendant 16 jours en août a été «la plus intense depuis qu'il existe des relevés» dans le pays, a annoncé dimanche l'Agence météorologique nationale (Aemet) sur le réseau social X.

Six morts dans les incendies qui ravagent l'Espagne et le Portugal

Selon des données provisoires, elle a dépassé celle de juillet 2022, avec des températures supérieures de 4,6° Celsius à celles d'une vague de chaleur normale. Lors de la précédente vague de chaleur record de 2022, cet écart de température était de 4,5° Celsius, a précisé l'Aemet.

Depuis 1975, 77 vagues de chaleur ont été enregistrées en Espagne, dont six présentaient une anomalie de 4° Celsius ou plus. A noter que cinq d'entre elles se sont produites depuis 2019, ce qui témoigne de l'aggravation de ces phénomènes.

La vague de chaleur du mois d'août a pris fin le 18 août et la période comprise entre le 8 et le 17 août «a été la plus chaude jamais enregistrée en Espagne depuis au moins 1950», estime l'Aemet.

Selon les estimations de l'Institut de santé Carlos III (ISCIII), 1149 décès peuvent être attribués à la vague de chaleur du mois d'août.

Le système MoMo de cet institut étudie les variations de la mortalité quotidienne générale par rapport à ce qui serait attendu selon les séries historiques. Il intègre ensuite des facteurs comme les températures communiquées par l'Agence nationale de météorologie.

Un pompier meurt dans l'un des incendies qui ravagent le Portugal

Le système ne peut établir un lien de causalité absolu entre les décès enregistrés et les conditions climatiques, mais ces chiffres constituent la meilleure estimation du nombre de décès pour lesquels la vague de chaleur pourrait avoir été le facteur déterminant.

La vague de chaleur a favorisé les énormes incendies de forêt qui ravagent encore l'Espagne et le Portugal, faisant huit morts, quatre dans chaque pays, et détruisant plus de 400 000 hectares entre les deux pays. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit

Le nombre d'incendies explose en Europe: voici l'ampleur des dégâts
de Alberto Silini
2
Face au surtourisme, la Norvège distribue des sacs à excréments
de Niels Anner, copenhague
Après le mirage des JO, les sans-abris sont de retour à Paris
de Emma LAUNE-TEREYGEOL, paris
Analyse
«Faites un deal»: Trump met Zelensky sous pression après avoir vu Poutine
de Renzo Ruf
5
Thèmes
Il y a un 4x4 flottant qui navigue sur le lac de Zurich
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
F-35: le chef de l’armée de l’air contredit le Conseil fédéral
2
Voici combien gagnent les enseignants en Suisse
3
Rösti veut une nouvelle taxe routière: le montant interroge
Un accident de car aux Etats-Unis fait cinq victimes
Un violent accident de la route s'est produit dans l'Etat de New York. Cinq morts sont à déplorer et des dizaines de blessés. Les victimes sont d'origine indienne, philippine ou chinoise.
Un autocar transportant une cinquantaine de touristes, parmi lesquels des enfants, s'est renversé sur une autoroute du nord de l'Etat de New York, faisant des dizaines de blessés et cinq morts, a annoncé la police.
L’article