Moscou a mobilisé bien plus que les 300 000 hommes annoncés

Près de 500 000 hommes auraient été mobilisés en Russie, depuis fin septembre, bien que le Kremlin affirmait ne vouloir en enrôler que 300 000. Nombre d'eux sont issus des minorités ethniques et des régions périphériques. C'est ce que montre une enquête publiée ce mardi.

Le 21 septembre, Vladimir Poutine annonçait la «mobilisation partielle». Objectif affiché: recruter 300 000 soldats pour les envoyer en Ukraine. Un chiffre qui, selon les déclarations officielles, ne correspond qu'à 1% des hommes mobilisables.

Dans les prochains jours, le Kremlin devrait probablement déclarer que l'opération a été un succès, estime le média d'opposition russe Mediazona. La ville de Moscou a, par ailleurs, déjà fermé ses centres de mobilisation, après avoir affirmé avoir rempli son quota de recrues.

Les déclarations de Poutine sont impossibles à vérifier: la ligne du décret précisant le nombre réel de personnes à enrôler est classifiée. De plus, chaque fois que le pouvoir russe s'exprime au sujet de la guerre, les chiffres qu'il met en avant sont remis fortement en question. Le bilan humain du conflit en est un exemple.

Mais contrairement au nombre de morts, revu à la baisse, la quantité d'hommes mobilisés est probablement bien supérieure à 300 000. C'est ce que suggèrent de nombreux témoignages d'activistes et médias régionaux recueillis au cours du dernier mois.

Près de 500 000 hommes

Si les preuves étaient légion, il était jusqu'à présent impossible de mettre un chiffre sur ces soupçons et, par conséquent, d'avoir une vision d'ensemble de ce phénomène. Une enquête, publiée ce mardi par Mediazona, permet désormais de se faire une idée plus précise de la situation. Selon le média russe, «au moins» 492 000 hommes ont été mobilisés à la mi-octobre.

Ce chiffre est le résultat d'une analyse que la spécialiste d'Europe de l'Est, Anna Colin Lebedev, qualifie de «très astucieuse». Pour le calculer, les journalistes de Mediazona se sont basés sur les statistiques des... mariages.

Des soldats bouriates défilent dans les rues de la capitale régionale Oulan-Udé: cette république affiche l'un des taux de mobilisation les plus élevés de Russie. Image: Shutterstock

Depuis fin septembre, le nombre de mariages a explosé dans tout le pays: dans la république de Bouriatie, par exemple, leur nombre moyen par semaine est passé de 83 à 662 après l'annonce de la mobilisation. Ce pic a été observé dans seize autres régions russes qui publient des données sur le sujet.

Mais quel est le lien entre ces «mariages en trop» et la mobilisation? La législation russe considère le service militaire comme une «circonstance spéciale», permettant l'enregistrement le jour même sans la période d'attente habituelle d'un mois. Nombre de ces jeunes mariés vivent ensemble depuis des années sans que leur mariage soit enregistré. La mobilisation change la donne, car ces hommes peuvent, désormais, être blessés ou tués en Ukraine. Or, seule l'épouse légalement reconnue peut être indemnisée ou admise dans un hôpital. D'où l'intérêt d'accélérer les choses.

«Nous pouvons sans doute supposer que tous les "mariages excédentaires" de septembre et de la première moitié d'octobre sont liés à la mobilisation» Mediazona

L'Extrême-Orient russe particulièrement touché

L'enquête du média russe ne permet pas seulement de chiffrer l'ampleur réelle de la mobilisation. Elle confirme également ce que de nombreux témoignages indiquaient: les minorités ethniques et les populations des régions périphériques sont surmobilisées.

En se basant sur les statistiques des mariages, les journalistes de Mediazona ont établi que le taux de mobilisation, calculé en fonction des hommes âgés de 18 et 49 ans, est de 1,56%. Bien plus que le 1% mis en avant par le gouvernement.

Si l'on regarde les valeurs absolues, le plus grand nombre de personnes a été mobilisé dans l'oblast de Moscou, le kraï de Krasnodarsky et la république de Bachkirie. Pourtant, ces régions comptent parmi les plus densément peuplées de Russie: leur taux de mobilisation est respectivement de 1,1%, 1,5% et 1,8%. Il reste dans la moyenne nationale.

La situation change dans l'Extrême-Orient russe. Cette partie du pays, beaucoup moins peuplée, a payé un lourd tribut en termes d'hommes mobilisés. Les régions qui se situent dans le sud-est du pays, à la frontière avec la Mongolie et la Chine, en fournissent l'exemple le plus clair:

République de Bouriatie: 9700 hommes mobilisés, 4,4% des mobilisables.

Kraï de Transbaïkalie: 13 500 hommes mobilisés, 5,5%.

Oblast de l'Amour: 12 500 hommes mobilisés, 7,1%.

Kraï de Khabarovsk: 15 100 hommes mobilisés, 4,8%.

Ces mêmes régions affichent également le bilan humain le plus élevé du pays. Le nombre d'hommes mobilisés confirme, désormais, ce que la quantité de morts indiquait de manière indirecte.