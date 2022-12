Des enfants russes célèbrent le premier jour de la nouvelle année scolaire, à Saint-Pétersbourg, le 1er septembre 2022. Image: keystone

La propagande du Kremlin s'infiltre dans les écoles et garderies russes

Le discours contre le prétendu ennemi occidental se renforce de plus en plus en Russie, et est enseigné aux enfants. Ceux qui osent critiquer le régime risquent la prison.

Inna Hartwich, Moskau / ch media

«Bonjour soldat, je m'appelle Wika», écrit une fillette de huit ans dans une écriture gribouillée. Elle prépare une lettre pour le front, suivant la consigne que son école de la région d'Irkoutsk lui a donnée.

Des actions patriotiques dans les écoles

Le département de l'éducation en Russie, avait déjà «recommandé» en mars à ses établissements scolaires de fortifier l'esprit de l'armée par des actions patriotiques dans les jardins d'enfants et les écoles. A l'approche du Nouvel An, la fête familiale la plus importante en Russie, les enfants du pays souhaitent la «paix» aux soldats. La paix alors qu'ils ont déclenché une guerre, un paradoxe qui ne peut guère être remise en question dans les écoles publiques russes.

Wika écrit:

«Comme je sais déjà lire, je sais grâce à Internet quelle tâche importante tu dois accomplir, mon cher soldat. Tu es notre défenseur! Je suis fière de toi»

En plus du texte, il y a des cases dans lesquelles il faut écrire des mots comme «patrie», «vainqueur» et «Russie».

Le maire de Tcheremkhovo, la ville natale de «Wika», présente avec enthousiasme les lettres des enfants et souligne à quel point les petits sont compréhensifs face à la situation dans laquelle se trouve actuellement la Russie. Le maire ne mentionne pas la contrainte idéologique sous laquelle les enfants rédigent de telles lignes.

L' endoctrinement dès le jardin d'enfants

Pendant ce temps, les chaînes régionales diffusent des reportages dans les écoles, où certains enfants pleurent parce que leur père a été mobilisé. La voix off dit sèchement à ce sujet:

«Certains garçons réagissent émotionnellement, mais ils apprendront bientôt que la défense de la patrie est la tâche la plus importante dans la vie d'un homme, et ils assumeront eux-mêmes cette tâche plus tard»

Certaines éducatrices font défiler des enfants en bas âge dans des «formations en Z» et publient les vidéos sur les réseaux sociaux, les enseignantes distribuent des modèles de lettres de soldats et font écrire aux élèves plus âgés des poèmes dans lesquels ils rendent hommage à l'armée.

Depuis que la Russie a entamé la guerre en Ukraine, le Kremlin tente également de mettre le secteur de l'éducation sur le pied de guerre. L'endoctrinement commence dès le jardin d'enfants. Ceux qui osent critiquer– que ce soient parents, enseignants, ou élèves – s'exposent à une vie dangereuse, dans une société de surveillance et de punition.

Les enseignants qui refusent d'organiser ce que l'on appelle des «discussions sur des sujets importants», une sorte de cours de patriotisme, perdent leur poste sous des prétextes fallacieux. Pendant ce temps, certaines écoles luttent contre le manque d'enseignants, car certains pédagogues ont été mobilisés, tandis que d'autres, voulant éviter ce sort, se sont exilés.

Les enfants peuvent être interrogés

Parfois, la police vient même chercher des élèves d'école primaire dans leur salle de classe parce que l'école les a dénoncés. Le cas le plus marquant s'est produit récemment dans une école du sud-est de Moscou.

Une fillette de dix ans aurait utilisé des symboles ukrainiens et aurait voulu discuter de la guerre et de la paix, selon la déclaration de l'école. Les policiers sont venus chercher l'enfant en classe et plusieurs agents l'ont interrogée sur ses loisirs et la profession de sa mère.

La directrice de l'école n'avait pas informé la mère de l'enfant que la police viendrait chercher sa fille. Elle avait par ailleurs écrit aux autorités que la mère «avait une mauvaise influence sur sa fille». En effet, elle avait fait retirer sa fille des «conversations sur des sujets importants».

Les élèves de première année y apprennent des chansons de guerre soviétiques, ceux de troisième année «qu'il n'y a rien de plus important que de mourir pour sa patrie» et ceux de dixième année que l'«opération spéciale» est une nécessité imposée par l'Occident.

En soi, il est possible de ne pas assister aux cours, car l'heure est conçue comme une matière facultative. Cependant, certains directeurs d'école rendent ce cours obligatoire.

Une petite fille en prison

La pression des écoles est telle que tous les parents ne sont pas prêts à prendre le chemin de la résistance, car ils ne veulent pas mettre en péril la vie scolaire de leurs enfants. La mère de la fillette de dix ans a refusé de céder à la pression – et sa fille s'est retrouvée au poste de police. Désormais, toute la famille est sous la surveillance des services de protection de l'enfance et doit se soumettre à ce que l'on appelle une «assistance sociale».

Lors de celle-ci, les employés de l'Etat expliquent aux parents quelles «obligations» ils doivent remplir pour le «bon développement intellectuel, psychique et moral» de leurs enfants. De telles mesures ne sont pas un cas isolé.

Selon la Constitution russe, les interventions politiques dans les écoles sont interdites. Mais les ministères interprètent les lois comme bon leur semble. Dans les manuels d'histoire de dixième année, on raconte aux jeunes la «renaissance de la Russie» et on leur enseigne la «réunification de la Crimée avec la Russie». Dans les réunions de classe, on leur parle de la «destruction nécessaire des nazis en Ukraine» et on leur explique la «crise de 2022» , qui n'apportera «que du bien à la Russie».