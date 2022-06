Dans un pays majoritairement catholique, le patriarche Kirill, chef de l'Eglise orthodoxe russe, est visé par les sanctions de l'UE. La Hongrie demande à ce que les mesures pénales contre Kirill soient levées.

La Hongrie bloque les sanctions de l'UE contre la Russie... à cause de Kirill

La Hongrie exige des modifications du nouveau paquet de sanctions de l'Union européenne (UE) contre la Russie et bloque ainsi, une nouvelle fois, son entrée en vigueur. La procédure devait être lancée ce mercredi.

Dans la nuit de lundi à mardi, et après des semaines de conflit, un accord avait pourtant été trouvé lors d'une rencontre au sommet et l'embargo sur le pétrole russe prévu. La Hongrie a obtenu que les livraisons de pétrole par oléoduc soient exclues dans un premier temps de l'interdiction d'importation.

La Hongrie demande de renoncer aux mesures pénales prévues contre le patriarche Kirill, chef de l'Eglise orthodoxe russe, comme l'ont confirmé plusieurs diplomates à l'agence de presse allemande mercredi soir.

Concrètement, des sanctions contre Kirill signifieraient que l'ecclésiastique ne pourrait plus entrer dans l'Union européenne. En outre, les avoirs qu'il détient dans l'UE pourraient être gelés.

Lors du sommet européen de lundi et mardi, les sanctions prévues contre Kirill n'ont pas été abordées, selon des diplomates. Orban avait pourtant déjà exprimé son désaccord lors d'une interview radiodiffusée début mai. «Pour des raisons de principe, c'est une question encore plus importante que l'embargo sur le pétrole», a-t-il déclaré.

Le patriarche Kirill devrait, selon la volonté des autres Etats de l'UE, être placé sur la liste des sanctions de l'UE en raison de son soutien à la guerre que la Russie fait à l'Ukraine. Kirill, qui entretient des contacts étroits avec le président Vladimir Poutine, s'est montré jusqu'à présent très fidèle au Kremlin.

Dans ses sermons, l'homme de 75 ans a toujours soutenu le cours de la guerre et a même affirmé récemment que la Russie n'avait encore jamais attaqué un autre pays. Le chef de l'Eglise catholique, le pape François, a récemment annulé une rencontre prévue avec le patriarche.