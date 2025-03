Poutine a de grands projets militaires en Arctique

Vladimir Poutine veut envoyer davantage de troupes dans l'Arctique. Un nouveau sous-marin russe doit permettre de sécuriser les voies maritimes les plus au nord.

La Russie va renforcer sa présence militaire dans l'Arctique. Vladimir Poutine a promis une hausse du nombre de soldats dans la région lors d'un forum à Mourmansk. Pour cela, il veut accélérer la construction et la rénovation de villes de garnison dans cette zone polaire.

Le chef du Kremlin a souligné que cette mesure était liée aux récents développements militaires. La Russie compte ainsi faire valoir ses droits vis-à-vis de l'Otan. Selon Poutine, les pays de l'Otan considèrent de plus en plus le Grand Nord comme un foyer de conflit potentiel et y organisent des exercices. Cela préoccupe le président russe. Des soldats finlandais et suédois, «avec lesquels nous n'avions pas de problèmes jusqu'à présent», participeraient à ces entraînements. Pour rappel, les deux pays ont intégré l'organisation en 2024, notamment en raison de la menace russe.

Un soldat russe monte la garde près de la base russe de Rogachevo

Trump ne plaisante pas avec le Groenland

Poutine a par ailleurs souligné que la Russie ne laisserait pas d'autres pays mettre en danger sa souveraineté et ses intérêts nationaux. On soupçonne l'existence d'importants gisements de pétrole et de gaz sous la glace de l'Arctique, sur lesquels on sait que Moscou lorgne.

Le dirigeant s'est également exprimé sur les velléités de Donald Trump de reprendre le Groenland au Danemark. A ses yeux, il serait faux de considérer ces projets comme une «rhétorique extravagante de la nouvelle administration américaine». Pour Poutine, les intentions des Etats-Unis vis-à-vis du Groenland sont donc sérieuses:

«Washington va évidemment continuer à renforcer systématiquement ses intérêts géopolitiques, militaro-politiques et économiques dans l'Arctique»

Un sous-marin pour protéger la route maritime

Pour prouver le sérieux de son engagement, il a organisé la mise à l'eau d'un sous-marin nucléaire flambant neuf. Il a présidé la manœuvre en visioconférence. Le navire en question a été construit dans un chantier naval de Severodvinsk, près de Mourmansk:

«Nous allons continuer à renforcer notre flotte de guerre, y compris sa composante stratégique»

Poutine visite le sous-marin nucléaire 885M (Yasen-M) «Arkhangelsk» à Mourmansk, Russie, 27 mars 2025. Keystone

Le sous-marin, baptisé Perm, doit être équipé de missiles hypersoniques de type Zirkon, qui peuvent également porter des ogives nucléaires.

Le Perm est déjà le cinquième de ce genre à entrer en service. Selon Poutine, la mise en service est prévue pour 2026. Il a ajouté que les sous-marins ne protègent pas uniquement les côtes russes et la route maritime du nord, qui passe à travers l'Arctique, mais qu'ils peuvent également servir pour différentes tâches partout dans le monde.

Moscou a considérablement renforcé sa présence militaire dans l'Arctique ces dernières années. La base de Nagourskoïé, située dans l'archipel François-Joseph en Terre d'Alexandra, joue un rôle central. La plus septentrionale de Russie, elle a récemment été modernisée et agrandie. Elle comprend un grand complexe de bâtiments avec des casernes, des entrepôts, des garages et un aéroport.

La Russie exploite en outre la base aérienne de Rogatchevo, sur l'île la Nouvelle-Zemble, dans la mer de Barents. Le site dispose d'une piste de 2500 mètres et sert au stationnement d'intercepteurs comme le MiG-31 (Mikoyan-Gurevitch).

