Poutine a-t-il bluffé?

La Russie a menacé d'attaquer les navires se dirigeant vers l'Ukraine. Mais plusieurs cargos croisent au large des côtes ukrainiennes de la mer Noire, sans être inquiétés jusqu'à présent.

Sonja Eichert

Plus de «International»

Un article de

Les menaces russes étaient claires: après la fin de l'accord sur les céréales, tous les navires se dirigeant vers l'Ukraine seraient considérés comme des «porteurs potentiels de fret militaire» et donc comme des cibles potentielles. Trois cargos ne semblent, toutefois, pas se laisser impressionner. Ces derniers jours, ils ont mis le cap sur le port ukrainien d'Ismaïl, sous escorte de l'Otan.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Grâce à un système de suivi des navires en ligne, il a été possible de voir comment les trois bateaux se dirigent vers le delta du Danube, à la frontière entre la Roumanie et l'Ukraine, où ils sont actuellement ancrés. De là, ils pourraient traverser le fleuve pour atteindre le petit port de la ville frontalière d'Ismajil et contourner ainsi Odessa. La ville, dont le port était important pour les exportations de céréales dans le passé, a été la cible de violentes attaques russes à plusieurs reprises au cours des dernières semaines.

Les navires n'étaient pas dissimulés

Comme l'a rapporté le magazine économique américain Forbes, les cargos n'ont pas dissimulé leurs intentions malgré les menaces russes: leurs transpondeurs étaient allumés pendant toute la traversée de la mer Noire et les données de position étaient visibles pour tout le monde.

Le cargo «AMS1» est originaire d'Israël et navigue sous pavillon sierra-léonais. Le «Sahin 2» est originaire de Grèce et, tout comme le «Yilmaz Kaptan», il navigue sous immatriculation turco-géorgienne avec le pavillon du Vanuatu. L'«AMS1» et le «Sahin 2» sont arrivés en mer Noire par le Bosphore, tandis que le «Yilmaz Kaptan» a commencé son voyage sur la côte nord de la Turquie.

Ces trois navires étaient accompagnés par des avions de l'Otan, peut-être pour dissuader l'armée russe, rapporte Forbes. D'après des trackers aériens, un avion de reconnaissance P-8 Poseidon, un avion espion Challenger et un drone de reconnaissance RQ-4, tous des forces armées américaines, ainsi qu'un avion E-3 de l'Otan ont volé pendant le passage des cargos.

Augmentation de la surveillance en mer Noire

Aucun de ces appareils n'est armé de manière standard. Toutefois, des avions de combat italiens et roumains sont stationnés sur des bases militaires en Roumanie – un partenaire de l'Otan.

Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, avait déjà déclaré, la semaine dernière, que l'alliance militaire augmenterait ses activités de surveillance en mer Noire suite aux menaces russes. Après que le Kremlin a laissé expirer unilatéralement l'accord sur les céréales, la Russie a envoyé la corvette «Sergei Kotow» dans la région. La portée de ce navire de guerre s'étend du Bosphore jusqu'à Odessa.

L'armée russe n'a, toutefois, pas attaqué les trois cargos. Mardi, le Kyiv Independent a même rapporté qu'au moins six navires faisaient actuellement route vers l'Ukraine via la mer Noire.

Ces mouvements étonnent même les experts: «Les forces armées russes ne semblent pas vouloir ou pouvoir arrêter par la force et fouiller les navires neutres qui traversent la mer Noire vers l'Ukraine, bien qu'elles soient censées créer les conditions pour le faire», écrit l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW) dans son rapport de situation de dimanche.

Un accord sur l'exportation de céréales

Des attaques russes contre les ports ukrainiens sur le Danube ont longtemps été considérées comme improbables – après tout, la Roumanie, pays membre de l'Otan, ne se trouve qu'à quelques centaines de mètres. Mais la semaine dernière, les autorités locales ont fait état de frappes de drones russes sur le port de Reni, situé plus en amont qu'Ismajil.

Trois silos à céréales, situés juste en face de la rive roumaine du fleuve, auraient été détruits. Auparavant, les agences de presse ukrainiennes avaient fait état d'explosions nocturnes dans la région d'Ismajil.

Depuis l'invasion russe en février 2022, l'Ukraine a augmenté ses exportations de céréales par voie terrestre via l'Union européenne pour atteindre environ un million de tonnes par mois. De grandes quantités ont été transportées vers leurs destinations via le Danube et les ports roumains.

Mardi, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a annoncé être parvenu à un accord avec la Croatie sur l'exportation de céréales via les ports adriatiques du pays. Les produits agricoles seront expédiés en Croatie via le Danube, puis acheminés par chemin de fer vers la côte adriatique, a-t-on appris. Les quantités d'exportation ainsi obtenues n'ont pas été communiquées.

L'Ukraine est l'un des principaux exportateurs de produits agricoles au monde. La réduction des exportations ukrainiennes a fait craindre une hausse des prix des denrées alimentaires, en particulier pour les pays les plus pauvres. Toutefois, les prix du blé et du maïs n'ont réagi que brièvement à la fin du corridor céréalier et au bombardement des ports ukrainiens et restent inférieurs à ceux de l'année précédente.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)