Image: watson

Comment Poutine et ses amis manigancent pour «se maintenir au pouvoir»

L'historienne américaine Anne Applebaum présente un ouvrage dans lequel elle explore comment les Etats voyous se soutiennent pour conserver le pouvoir.

Julian Schütt / ch media

Plus de «International»

Ce n'est pas un hasard si Roger Köppel, ancien membre de l’UDC, met en garde contre celle qu'il qualifie de «très dangereuse», affirmant qu’elle ne pense qu'en noir et blanc et qu’elle lutte contre la modernité. C'est bien de l'historienne et journaliste américaine Anne Applebaum, récemment récompensée par le Prix de la Paix des libraires allemands, dont il parle.

Dans son nouveau livre, L'axe des autocrates, elle met en lumière les réseaux des nouveaux dictateurs et de leurs complices, y compris des figures comme Köppel.

Une dynamique moderne sans blocs rigides

Anne Applebaum explique que les autocraties contemporaines ne sont pas dominées par un unique «méchant», mais plutôt par «des réseaux sophistiqués, caractérisés par des structures kleptocratiques, un appareil de sécurité complexe réunissant armée, paramilitaires et police, ainsi que des experts en surveillance, propagande et désinformation».

Le président russe Vladimir Poutine (à droite) salue le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lors de leur rencontre bilatérale en marge du sommet des Brics à Kazan, en Russie, le 24 octobre 2024. Keystone

Le sommet des Brics en est un exemple frappant: les dictatures s’allient pour bâtir un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, les blocs rigides de la guerre froide ont laissé place à une coopération plus fluide.

Les autocrates, des entreprises cupides

Bien que le communisme chinois, le nationalisme russe, le socialisme vénézuélien et la théocratie iranienne présentent d'importantes différences, Anne Applebaum souligne que ces régimes opèrent comme «des entreprises collaboratives» cherchant à préserver leur pouvoir et à s'enrichir sans scrupules.

La plupart des autocrates se montrent «indifférents à toute critique» visant leur pays. La Chine se vante d'avoir écrasé le mouvement démocratique à Hong Kong tout en procédant à des arrestations massives de musulmans ouïghours. Au Zimbabwe, le régime humilie publiquement les politiciens de l'opposition lors d'élections simulées. Au Myanmar, le gouvernement militaire fait massacrer des centaines de manifestants dans les rues de Rangoun.



Un régime autoritaire peut gouverner aussi brutalement qu'il le souhaite, car il bénéficie toujours du soutien d'autres Etats voyous. La Chine et la Russie soutiennent ainsi le régime de Loukachenko en Biélorussie, malgré les sanctions internationales, permettant aux Russes de stationner des troupes et des armes. Dans sa guerre contre l'Ukraine, Poutine fait appel à des soldats nord-coréens et à des drones iraniens.

La Russie, entre kleptocratie et Etat mafieux

Pour Applebaum, la guerre russe contre l'Ukraine représente «la première bataille militaire dans le conflit entre l'axe des autocrates et le monde démocratique». Selon elle, la Russie a perfectionné la combinaison de la kleptocratie, de l'Etat mafieux et de la dictature.

Les autocrates modernes ne cherchent plus à convaincre leurs citoyens qu'ils vivent dans la meilleure des sociétés. Ils les encouragent plutôt à «adopter une attitude cynique et passive, convaincus qu'il n'existe pas de monde meilleur à construire. Ils veulent que les gens se retirent dans la sphère privée, évitent la politique et abandonnent tout espoir d'alternative démocratique»

Un lavage d'informations à grande échelle

Poutine dépeint la Russie comme une nation pionnière au sein d'une alliance d'Etats forts et traditionnels, opposée à des démocraties occidentales jugées faibles et chaotiques. La Chine et la Russie ont depuis longtemps établi des stations de lavage d'informations, diffusant massivement la propagande produite par Russia Today ou Xinhua.

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

Applebaum cite un exemple frappant: le 24 février 2022, jour de l'invasion de l'Ukraine, le ministère russe de la Défense et des Affaires étrangères a propagé la fausse histoire de laboratoires biologiques américains menant des expériences sur des virus de chauves-souris en Ukraine. Ce récit ne s'est pas limité à la Russie ou à la Chine: la chaîne conservatrice américaine Fox News l’a relayé comme une information sérieuse, avec l’animateur Tucker Carlson demandant au gouvernement Biden de «ne pas mentir et de dire ce qui se passe». Selon un sondage, un quart de la population américaine a fini par croire à cette fake news.

Des campagnes de désinformation visant à exacerber les tensions

Bien que son livre soit dédié à tous les optimistes, Anne Applebaum dresse un tableau sombre des manœuvres des autocraties modernes. Celles-ci s'entraident dans des campagnes de propagande visant à discréditer les Etats-Unis et l'Europe occidentale. Les campagnes de fake news cherchent à approfondir les divisions existantes et à attiser la colère.

Ces régimes collaborent pour contourner les sanctions économiques occidentales, fomentent des révoltes islamistes et autres troubles, et s'entraident également dans le trafic de drogue. Ils renforcent leur pouvoir sur le marché international de l'immobilier et dans la contrebande d'or. Anne Applebaum déclare:

«Un monde où les autocraties coopèrent pour se maintenir au pouvoir, promouvoir leur système et nuire aux démocraties n'est pas une dystopie lointaine. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.»

Les dictatures bénéficient de la «double morale» des démocraties occidentales, où des politiciens et entrepreneurs véreux prônent des valeurs de liberté chez eux tout en soutenant des systèmes non libres à l'étranger, dans des domaines tels que la finance, l'immobilier ou la propagande.

Un appel à la vigilance face à la fausse tolérance

Il existe par ailleurs aux Etats-Unis et en Europe un nombre alarmant de défenseurs des campagnes d'influence russes et des intérêts économiques chinois. Si Trump devait être réélu, l'axe des autocrates pourrait acquérir un nouvel allié, affaiblissant considérablement l'alliance des démocraties.

L’auteure plaide pour une «lutte contre les comportements autocratiques, quel que soit leur lieu d'apparition, en Russie, en Chine, en Europe ou aux Etats-Unis». Elle affirme:

«Les autocrates cherchent à établir un système mondial au profit des voleurs, criminels, dictateurs et tueurs de masse. Nous pouvons les arrêter»

Pour cela, il est crucial de réprimer plus systématiquement les agissements, souvent légaux, des intermédiaires occidentaux, qu'il s'agisse d'avocats, de banquiers, d'entrepreneurs ou d'agents immobiliers.

Anne Applebaum conclut son livre par un appel énergique: «Démocrates, unissez-vous!» Plus que jamais, les sociétés ouvertes et libres doivent se défendre et se protéger, y compris contre ceux qui profitent de l'état démocratique tout en défendant ou en faisant du lobbying pour des Etats voyous.

Nous avons parfois besoin d'un livre pour nous réveiller, nous sortir de notre compréhension léthargique du monde et nous rappeler à l'ordre. Dans notre fausse tolérance, nous avons trop souvent l'illusion que des dictatures comme la Chine, la Russie, l'Arabie saoudite ou l'Iran nous laisseront vivre si nous les laissons vivre. Anne Applebaum démontre avec clarté comment les puissantes autocraties tentent systématiquement de saper notre liberté et notre démocratie. Son livre est vivement recommandé.

Traduit de l'allemand par Anne Castella